Nhóm học sinh cấp 3 dũng cảm đội mưa cứu người trong lũ

Một nhóm học sinh Trường THPT Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) giúp đỡ nhiều người đi qua đoạn đường ngập nước và kịp thời ứng cứu 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Những ngày qua, hình ảnh nhóm học sinh Trường THPT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ đội mưa giúp nhiều người vượt qua đoạn đường ngập nước an toàn, được chia sẻ trên mạng xã hội. Đặc biệt, trong lúc giúp người dân qua đoạn đường bị ngập, các học sinh Trường THPT Tân Kỳ đã kịp thời ứng cứu 2 người bị lũ cuốn trôi. Hình ảnh đẹp của nhóm học sinh nêu trên đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Đoạn đường khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ bị ngập do mưa lớn (Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ). Trước đó, trưa 20/9, trên đường đi học về, nhóm nam sinh Trường THPT Tân Kỳ, gồm: Nguyễn Văn Thế Anh, Hoàng Văn Kiên, Phạm Mạnh Khôi và Trần Doãn Anh Đức, phát hiện đoạn đường ở khối 1, thị trấn Tân Kỳ bị ngập sâu, nước chảy xiết. Vì đoạn đường vừa bị ngập nên chính quyền địa phương chưa kịp tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nên có nhiều người và phương tiện tham gia giao thông vẫn đi qua. Thời điểm đó, trời vẫn mưa lớn, nhóm nam sinh khi đi qua đây đã dừng lại, cùng nhau giúp đỡ mọi người vượt qua đoạn đường bị ngập an toàn. Trong đó có 2 trường hợp bị nước lũ cuốn trôi, được các học sinh kịp thời ứng cứu. Em Phạm Mạnh Khôi chia sẻ: "Lúc đó, có một người lớn đi xe máy qua, bị nước cuốn trôi. Người này rơi xuống cống nước. Chúng em cùng nhau đến hỗ trợ, kéo lên an toàn. Sau đó, chúng em giúp người dân đẩy xe qua đoạn đường bị ngập. Người dân cũng thông báo cho chính quyền để rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông qua". Các học sinh Trường THPT Tân Kỳ kịp thời cứu 2 người bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Huyện đoàn Tân Kỳ). Trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, nhóm học sinh Trường THPT Tân Kỳ đã giúp nhiều người vượt qua đoạn đường bị ngập an toàn. Hình ảnh những học sinh đứng dưới mưa, giúp đỡ người dân trong mưa lũ đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Sáng 22/9, thầy Lê Khắc Thục, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ, cho biết, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã giao các giáo viên chủ nhiệm xác minh và thông tin trên là đúng sự thật. "Đầu tuần tới, nhà trường sẽ mời các em lên để nắm lại sự việc, đồng thời có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp. Việc làm của các em xuất phát từ ý thức tự giác, giúp đỡ người hoạn nạn. Nhà trường tự hào có những học sinh như thế và mong muốn tất cả học sinh của trường luôn có những hành động đẹp như vậy", thầy Thục chia sẻ.