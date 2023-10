Nhóm giang hồ nhí từ TPHCM xuống Bình Dương định 'lấy số' thì ‘đụng’ công an

Ngày 29/10, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23h ngày 28/10, lực lượng Công an thành phố Dĩ An phối hợp với Công an phường Đông Hoà, CLB Phòng chống tội phạm tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.