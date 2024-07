Nhóm đối tượng người Trung Quốc sát hại, phi tang thi thể tài xế taxi Mai Linh

Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao các đối tượng Huang Jie Cheng (SN 2006), Luo Shi Jun (2008) và Gan Ying (SN 2007) quốc tịch Trung Quốc liên quan đến vụ giết tài xế taxi cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lúc 8 giờ ngày 28-7, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiến hành tuần tra trên Quốc lộ 1 qua phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn thì phát hiện ô tô taxi Mai Linh (loại 5 chỗ), mang biển số 14A - 325.45 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.