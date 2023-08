Nhóm côn đồ nổ súng, chém người gây rúng động TP Hội An lĩnh gần 50 năm tù

4 kẻ liên quan vụ nổ súng, chém người gây rúng động ở Hội An bị đưa ra xét xử. (Ảnh: C.A).

Ngày 12/8, tại khu thiết chế văn hóa khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án “Giết người, cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, nhóm của Trần Xuân Vũ (22 tuổi, trú huyện Krông Bông, Đắk Lắk; tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) phát sinh mâu thuẫn với nhóm của N.V.H. (trú khối Trường Lệ).

Khoảng 14h50 ngày 9/5/2022, tại quán bê thui B.D. (đường Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu), khi N.V.H. đang ngồi nhậu với 3 người bạn, trong đó có P.N.V.H. (trú phường Cẩm An, TP Hội An), thì bị Trần Xuân Vũ cùng Trần Thế Minh (26 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) cầm kiếm xông vào chém khiến N.V.H. bị đứt ngón tay giữa ở bàn tay phải.