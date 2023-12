Nhóc tỳ nhà Cindy Lư bày tỏ tình cảm đặc biệt với Đạt G, cách xưng hô gây chú ý

Ngày 20/12, Cindy Lư- vợ cũ Hoài Lâm đã đăng tải những video mới trên story trang cá nhân. Cô chia sẻ khoảnh khắc cùng 2 con gái là Gà Gà và Cún Cún xuất hiện tại sân bay đi du lịch. Đáng chú ý, bên cạnh hai nhóc tỳ còn có sự xuất hiện của Đạt G.

Trong clip này, nhóc tỳ thứ hai của Cindy Lư còn có hành động thân thiết từ đằng sau vòng tay ôm Đạt G. Cún Cún và Gà Gà sau đó cũng hào hứng cùng đi ra ngoài chơi cùng với giọng ca sinh năm 1995.

Trước đó, Cindy Lư cũng từng chia sẻ khoảnh khắc con gái và Đạt G cùng trò chuyện trên ô tô. Nam ca sĩ 9X đã xưng là "ba" và gọi nhóc tỳ này là "con" rất tình cảm. Có thể thấy Đạt G quan tâm và cưng chiều 2 con gái của Cindy Lư. Hai nhóc tỳ này cũng rất vui vẻ và thường xuyên thể hiện tình cảm với nam ca sĩ.