Nhờ kẻ lạ mặt rút hộ tiền trong thẻ ATM, người đàn ông bị trộm tài sản

Trưa 5/11, đại diện Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Ngọc T (37 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 5/8, ông M. đến cây ATM (154 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP Huế) để rút tiền. Tại đây, ông M gặp Trương Ngọc T và nhờ rút tiền giúp. Trong quá trình dùng thẻ ATM của ông M để rút tiền thì T bí mật chuyển số tiền 4,5 triệu đồng từ tài khoản của ông M đến tài khoản của mình.

Sau đó, T mới rút 4 triệu đồng từ thẻ ATM của ông M để đưa cho ông này rồi bỏ đi. Đến khi phát hiện bị mất tiền trong tài khoản, ông M trình báo sự việc đến công an.