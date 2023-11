Nhờ bức tường cũ, quán cà phê ở Hà Nội ùn ùn khách đến sau một đêm

Khoảng 1 tuần qua, nhờ bức tường graffiti quán cà phê ở Ấu Triệu đông khách bất ngờ, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách (Ảnh: P.H).

Khoảng 1 tuần qua, quán đông khách bất ngờ, mỗi ngày quán đón hàng trăm lượt khách, đông gấp 2-3 lần so với ngày thường, Nhiều bạn trẻ đến chỉ mua một cốc cà phê, không ngồi trong quán mà ra xếp hàng để đợi chụp ảnh.

Quán mở cửa sau 8h, nhưng từ 7h đã có rất đông các bạn trẻ xếp hàng trước cửa. Vào giờ cao điểm 7-8h30 và sau 17h, việc nhiều người đứng xếp hàng đông dẫn đến ùn tắc, mỗi khi có ô tô hoặc nhiều phương tiện di chuyển cùng lúc.

Ngoài ra, một số người dân ở đây cũng cho biết, con ngõ này bất ngờ quá đông người đứng xếp hàng, tụ tập thành từng nhóm, nói chuyện, chụp ảnh khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Vào giờ tan làm, đón con đi học về đến cổng nhưng mãi không vào được nhà vì cảnh ùn tắc.

Do quá đông người tập trung tại địa điểm này, lực lượng công an phường cũng thường xuyên đi tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.