NHNN sẽ nới 'room' tín dụng vào tháng 8/2022?

Theo đó, bộ phận phân tích của Yuanta cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể sẽ không vội nới ‘room’ tín dụng khi kinh tế vĩ mô đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong quý 2/2022.

Yuanta dự báo các ngân hàng sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao hơn trong quý 3/2022, đồng thời cho rằng NHNN sẽ nới ‘room’ tín dụng trong tháng 8 thay vì tháng 7 như kỳ vọng.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2022 của toàn ngành ngân hàng (27 ngân hàng niêm yết), công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ sẽ giảm 9% so với quý liền trước, nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Lợi nhuận kỳ vọng giảm so với quý trước chủ yếu là do lợi nhuận quý 1/2022 khá cao do có đóng góp từ những khoản thu nhập ngoài lãi bất thường, đáng chú ý là khoản phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền trị giá khoảng hơn 5.000 tỉ đồng của VPB”, Yuanta lý giải.

Công ty chứng khoán này cũng dự báo thu nhập lãi ròng quý 2/2022 của các ngân hàng sẽ tăng 3% so với quý trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái; thu nhập phí và chi phí hoạt động cùng tăng 5% so với quý 1/2022 và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Yuanta, ngành ngân hàng đang giao dịch tương ứng với P/B dự phóng năm 2022 là 1,2 lần, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 21%. Công ty chứng khoán này cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào các ngân hàng chất lượng cao như VCB, MBB và ACB./.