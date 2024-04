NHNN khuyến khích giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên

Nói về ngành dệt may, ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, cho biết, quý 1/2024, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam đang đứng thứ 3 thị trường xuất khẩu dệt may lớn, sau Trung Quốc và Bangladesh.

Cho rằng không thể cạnh tranh với DN Bangladesh về chi phí nhân công và thuế xuất khẩu sang EU thấp, theo ông Tùng, DN dệt may Việt Nam đang nhìn DN Trung Quốc để phấn đấu. Bởi mỗi năm, Trung Quốc xuất khẩu trên dưới 300 tỷ USD, gấp 7 – 8 lần Việt Nam.

“Vấn đề hiện nay là các chi phí đều tăng. Bên mua yêu cầu tiêu chuẩn hàng hoá xanh và sạch hơn trong khi giá không đổi. Đây là áp lực kép đối với các DN xuất khẩu hàng dệt may. Để đáp ứng yêu cầu của đối tác từ Mỹ hay châu Âu trong thời gian tới, các DN buộc phải đầu tư nhà máy, tuân thủ bộ tiêu chuẩn ESG, điện mặt trời, giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu tái chế…”, ông Tùng phân tích.

Theo Phó Chủ tịch VITAS, chi phí đầu tư cho giảm thiểu tác động môi trường rất cao, biên lợi nhuận của DN dệt may sẽ thấp hơn nên các tổ chức tài chính sẽ có những gói tín dụng với lãi suất ưu đãi để DN dệt may đầu tư “xanh hoá”. Ngoài ra, cần có chính sách giảm thuế cho các DN tham gia đầu tư xanh.

Khuyến khích giảm lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên

Tham gia diễn đàn bằng hình thức trực tuyến, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN cho biết, liên quan đến việc hỗ trợ cho xuất khẩu, ngoài nguồn vốn còn nhiều vấn đề khác, đặc biệt là tỷ giá. NHNN đang thực hiện các giải pháp để duy trì lãi suất và giữ tỷ giá ổn định.