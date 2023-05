Nhìn lại sự lên ngôi độc đáo của thời trang quần vợt

Tuy nhiên, phải đến cuối những năm 80-90, Tenniscore mới đạt đến đỉnh cao của sự phát triển, đặc biệt khi công nương Diana diện chân váy tennis phối với áo khoác cardigan dệt kim. Cùng với đó là sự ra đời của hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Nike Court, Le Coq Sportif, Adidas, Fila…

Đến nay, giới mộ điệu đang chứng kiến quần vợt dần tiệm cận thời trang cao cấp, như động thái tiếp quản Câu lạc bộ Tennis West Side của nhà mốt Miu Miu.

Hay dòng sản phẩm mới gồm 21 sản phẩm do Brandon Maxwell của Fila tạo nên và ra mắt vào thời điểm diễn ra Giải vô địch US Open cũng như Tuần lễ Thời trang New York, thu hút cả người yêu thể thao lẫn khán giả thời trang.

Thời trang quần vợt trở thành một lối sống

Ngoài đề cao tính truyền thống và đẳng cấp, các thương hiệu đang cố gắng làm cho Tenniscore trở nên phổ biến hơn với đại chúng, tác động tích cực đến tương lai của phong cách thời trang này.

Vi dụ, thương hiệu Palmes Society mô tả các sản phẩm của mình là “quần áo nam có nguồn gốc từ văn hóa quần vợt để mặc trong và ngoài sân đấu."

Hãng coi thời trang quần vợt là một phong cách sống thay vì trang phục thể thao đơn thuần. Người sáng lập Nikolaj Hansson cho biết: “Chúng tôi muốn phá bỏ những rào cản đang ngăn cản mọi người khám phá môn thể thao này.”