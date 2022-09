Nhiều vùng trên cả nước có mưa lớn

Lượng mưa tính từ 13h ngày 20/9 đến 3h ngày 21/9 có nơi trên 30mm như: Hồng Thái (Tuyên Quang) 39.4mm, Quảng Bạch (Bắc Kạn) 36.4mm, Sa Pa (Lào Cai) 43.0mm, Lũng Vân (Hòa Bình) 45.0mm, Láng (Hà Nội) 58.2mm, Thái Phúc (Thái Bình) 76.8mm, Hạnh Lâm (Nghệ An) 49.4mm, Diễn Châu (Nghệ An) 42.0mm,...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/9), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo, từ hôm nay đến ngày 22/9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h; riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn xảy ra nhiều nơi trên cả nước. (Ảnh: Mạnh Quân).

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, mưa lớn ở khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23-24/9.