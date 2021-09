Nhiều trường hợp băn khoăn việc xin giấy đi đường để rời Hà Nội về quê

Anh Ngọ Lê Huy (Thanh Hóa) cũng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn khi từ Thanh Hóa lên Hà Nội để giải quyết công việc cá nhân, nhưng đã phải ở lại 2 tháng nay vì TP giãn cách.

Ngày 22/9, anh Huy về lại Thanh Hóa thì lực lượng y tế tại chốt yêu cầu ngoài giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 phải có giấy đi đường, nhưng anh không biết phải tới cơ quan nào để xin giấy đi đường?.

Anh Huy đã đến Công an phường Mễ Trì - địa bàn anh ở tạm trong những ngày giãn cách, thì công an phường không cấp giấy đi đường cho anh. Còn công ty cũng không thể cấp giấy do anh đang đi giải quyết công việc cá nhân.

Anh Đặng Văn Lợi (Thanh Hóa) cũng lâm vào tình cảnh tương tự, khi lên Công an xã Vạn Phúc (Thanh Trì) để xin giấy đi đường thì được trả lời là không có mẫu giấy đi đường nào để cấp.

Anh Lợi lên mạng tự tra cứu mẫu giấy đi đường, in rồi mang lên công an xã ký, đóng dấu. Dù đã được công an xã xác nhận nhưng nhân viên y tế tại chốt không chấp nhận do không đúng mẫu giấy đi đường mà UBND TP đã ban hành.

Theo anh Lợi, vì không thuộc cơ quan, tổ chức nào nên việc xin xác nhận của anh vô cùng khó khăn. Bản thân anh cũng đã đến chính quyền tại địa phương nhưng không có cơ quan nào hướng dẫn một mẫu giấy đi đường chung, thống nhất.