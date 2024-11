Nhiều trường đại học cắt giảm tổ hợp xét tuyển năm 2025

Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển từ năm 2025. Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) mới đây công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Điểm đáng chú ý là trường sử dụng 4 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành, tất cả các phương thức xét tuyển, gồm: Toán - tiếng Anh - Ngữ văn; Toán - tiếng Anh - Vật lý; Toán - tiếng Anh - Tin học; Toán - tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật. So với các năm trước, năm 2025 nhà trường dự kiến bỏ 2 tổ hợp Toán - Vật lý - Hóa học và Toán - tiếng Anh - Hóa học, thay bằng tổ hợp mới là Toán - tiếng Anh - Tin học và Toán - tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật. Theo đại diện nhà trường, điều chỉnh này dựa trên kết quả nghiên cứu dữ liệu tuyển sinh nhiều năm, cũng như thực tế triển khai chương trình 2018 ở các trường phổ thông. Hội đồng tuyển sinh trường nhận thấy xu hướng thí sinh đăng ký tổ hợp Toán - Vật lý - Hóa học và Toán - tiếng Anh - Hóa học ngày càng giảm. Mặt khác, Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật là những môn học phù hợp với chương trình đào tạo ở lĩnh vực pháp luật, kinh tế của trường. Phương án tuyển sinh năm 2025 được xây dựng nhằm chọn lọc những thí sinh giỏi, đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường và đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động. Nhiều trường đại học cắt giảm tổ hợp môn xét tuyển 2025 để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. (Ảnh minh hoạ) Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, trường Đại học Kinh tế quốc dân chỉ sử dụng 4 tổ hợp là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh) thay vì 9 tổ hợp như năm 2024. 5 tổ hợp trường không xét tuyển gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa), D09 (Toán, Anh, Sử), D10 (Toán, Anh, Địa). Năm 2025, trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh, gồm: xét tuyển thẳng (2%); xét tuyển kết hợp (83%) và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (15%, giảm 3% so với năm 2024). Trong khi đó, trường Đại học Công Thương TP.HCM thông báo xét tuyển thêm 5 tổ hợp mới năm 2025, trong đó có 4 tổ hợp khối C, gồm: C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), C14 (Toán, Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật), chủ yếu thuộc nhóm ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Khách sạn. Đây là lần đầu tiên trường Đại học Công thương TP.HCM xét tuyển khối C. Đại diện nhà trường cho biết, việc lựa chọn các tổ hợp môn xét tuyển đa dạng sẽ giúp thí sinh linh hoạt hơn trong quá trình đăng ký vào trường, tạo điều kiện cho các thí sinh có nền tảng về khối C tiếp cận nhiều ngành, nghề của trường. Đồng thời, giúp trường chọn lọc được các sinh viên có năng lực và nền tảng phù hợp với từng ngành học. Ngoài ra, trường cũng thêm tổ hợp khác gồm ba môn Toán, Tin học và tiếng Anh. Đây cũng là tổ hợp lần đầu xuất hiện, do chương trình giáo dục phổ thông mới có môn Tin học. Trường dùng tổ hợp này để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Khoa học dữ liệu. Học sinh lớp 12 năm nay là lứa thí sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 áp dụng theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thí sinh thi 4 môn thay vì 6 môn như trước. Trong đó, hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Tổng cộng có 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT. Môn Ngữ văn vẫn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ GD&ĐT. Kim Nhung