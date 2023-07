Nhiều tác phẩm 'nặng ký' tranh giải Sư tử Vàng tại LHP Venice 2023

Trong số này, "Maestro" kể về nhà soạn nhạc người Mỹ Leonard Bernstein, do Bradley Cooper đạo diễn kiêm diễn viên chính. Cooper là người đã mang tác phẩm đầu tay do chính mình đạo diễn "A Star is Born" đến Liên hoan phim Venice 2018.

Ngoài giải thưởng Sư tử Vàng, hơn 30 tác phẩm khác sẽ tranh giải "Chân trời" - hạng mục giải thưởng quốc tế của Liên hoan phim Venice dành cho các xu hướng điện ảnh mới.

Ở hạng mục này có các tác phẩm như “Bota Jonë” (của đạo diễn Luàna Barjami), “Forever Forever” (Anna Buryachkova), "The Rescue” (Daniela Goggi), "In the Land of Saints and Sinners” (Robert Lorenz), “Day of the Fight” (Jack Huston), “Felicità” (Micaela Ramazzotti), “Pet Shop Boys” (Olmo Schnabel), “Stolen” (Karan Tejpal), "L’Homme d’Argile” (Anaïs Tellene).

Nữ đạo diễn Ava DuVernay làm nên lịch sử khi là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh giải Sư tử vàng với bộ phim 'Origin.'

Liên hoan phim Quốc tế Venice 2023 cũng sẽ giới thiệu khoảng 19 phim viễn tưởng và phim tài liệu, 2 phim truyền hình dài tập và 1 phim ngắn. Tuy nhiên, những tác phẩm này sẽ không tranh giải.

Liên hoan phim Quốc tế Venice 2023 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 9/9 tại đảo Venice Lido của Italy.

Là Liên hoan phim lâu đời nhất thế giới, Liên hoan phim Quốc tế Venice được coi là bệ phóng cho các ứng cử viên Oscar khi mùa giải thưởng đến gần. Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Venice 2023 là Damien Chazelle - đạo diễn của các bộ phim đình đám "Whiplash" và "La La Land"./.

(Vietnam+)