Nhiều người lợi dụng vụ nữ sinh lớp 10 tự tử để kích động mạng xã hội

Ông D. khai mục đích của việc thu thập thông tin, chụp ảnh nhà riêng các nữ sinh này là để tung lên mạng Facebook nhằm kích động, lôi kéo cộng đồng mạng gây áp lực cho các nữ sinh và gia đình. Ông N.Đ.D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm.

Ngày 20/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cũng triệu tập nữ sinh L.T.T. (19 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh) về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.