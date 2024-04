Nhiều người lái xe lâu năm không hiểu vì sao phanh tang trống thường ở bánh sau

Nhìn chung, đến thời điểm này, nhiều người dùng vẫn chưa có được câu trả lời chính xác cho câu hỏi tại sao phanh đĩa và phanh tang trống lại được sử dụng lần lượt ở phía trước và phía sau. Điều này dẫn đến nhiều người dễ đưa ra sự lựa chọn sai lầm khi mua xe.

Do đó, hãy cùng VietNamNet tìm hiểu lý do các nhà sản xuất lại sử dụng đĩa phanh trước và tang trống sau cho những mẫu xe du lịch phổ thông. Ai cũng biết hệ thống phanh ô tô là tính năng an toàn bắt buộc phải có trên bất kỳ một phương tiện di chuyển nào và phanh tang trống từng là tiêu chuẩn trên xe hơi nhiều thập kỷ trước.

Nhiều xe mới hiện nay vẫn kết hợp giữa hệ thống phanh đĩa và phanh tang trống. (Ảnh: Wapcar)

Còn hiện nay, hệ thống phanh đĩa trên tất cả các bánh đã và đang dần trở thành trang bị tiêu chuẩn. Nhưng thực tế, vẫn còn nhiều mẫu xe mới đang sử dụng song song phanh đĩa ở phía trước và phanh tang trống ở phía sau.