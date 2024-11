Nhiều người hoảng loạn khi trực tiếp chứng kiến vụ án mạng ở Nhà Bè

Người đàn ông mặc áo đen bất ngờ cầm dao lao vào quán nhậu đâm gục người đàn ông áo xanh trước sự hoảng loạn của nhiều người Ngày 17-11, Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Người đàn ông áo xanh bị đâm gục. Tối 16-11, một nhóm người đến ăn nhậu tại một quán ở xã Nhơn Đức. Tại đây, người đàn ông mặc áo đen trong nhóm xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông khác song được can ngăn nên rời đi. Đến 22 giờ 47 phút, nhóm người định rời đi thì người đàn ông mặc áo đen quay lại, cầm theo dao xông vào quán, lao đến nhóm người đang ngồi, tấn công làm người đàn ông mặc áo xanh gục tại chỗ. Người đàn ông mặc áo xanh dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Ngay trong đêm, Công an huyện Nhà Bè đã bắt giữ nghi phạm, lấy lời khai làm rõ vụ việc.