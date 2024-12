Nhiều người dân xác thực sinh trắc học tại phòng giao dịch trước 'giờ G'

Chỉ còn hôm nay và ngày mai là đến hạn 1/1/2025, nhiều người, đặc biệt là khách lớn tuổi hoặc chưa cập nhật căn cước mới, đã đến phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật thông tin sinh trắc học. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học, sẽ bị dừng giao dịch thanh toán trực tuyến từ 1/1/2025. Cụ thể, Thông tư 17 quy định chủ tài khoản chỉ được rút tiền, thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán khi đã hoàn thành đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân; thông tin sinh trắc học do cơ quan công an cấp hoặc qua hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID). Thông tư 18 cũng yêu cầu giao dịch thẻ online chỉ thực hiện được khi chủ thẻ đã xác thực sinh trắc học với ngân hàng, công ty tài chính... Còn các giao dịch thẻ trực tiếp tại các điểm bán lẻ (POS), ATM vẫn diễn ra bình thường, không yêu cầu phải sinh trắc học. Tuy nhiên, nhiều người dân không tự cập nhậtsinh trắc học bằng online nên đã trực tiếp đến phòng giao dịch ngân hàng để hỗ trợ. Theo khảo sát của Tiền Phong, sáng nay (30/12), tại nhiều phòng giao dịch của ngân hàng thương mại, số lượng khách đến cập nhật thông tin sinh trắc học có tăng hơn so với những ngày trước, nhưng không có hiện tượng quá tải. Tại MB chi nhánh Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), khách hàng đến cập nhật thông tin sinh trắc học được lấy số riêng, không phải lấy số xếp hàng với khách giao dịch các dịch vụ khác. Số lượng khách cập nhật thông tin sinh trắc học đông nhưng mỗi người cũng chỉ phải ngồi chờ 15 - 20 phút là đến lượt. Phần lớn khách tới phòng giao dịch là người lớn tuổi, điện thoại có vấn đề về kỹ thuật, hoặc chưa cập nhật căn cước công dân mới... Phòng giao dịch cũng đã tăng cường nhân viên để hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Anh Nguyễn Minh Bảo (69 tuổi Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi làm nghề chạy xe công nghệ hằng ngày phải giao dịch nhận tiền của khách qua tài khoản và chuyển khoản phục vụ cuộc sống. Sáng nay, tôi tranh thủ đi cập nhật thông tin sinh trắc học tại quầy vì không thực hiện xác thực qua online được". Tại Agribank chi nhánh Mỹ Đình, lượng khách đến xác thực sinh trắc học ít hơn so với ngân hàng MB chi nhánh Mỹ Đình. Khách chỉ mất 5 phút là thực hiện xong việc xác thực sinh trắc học. Tại TPBank trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên tại đây cho biết, từ sáng chỉ khoảng hơn 10 khách đến cập nhật sinh trắc học. Khách hàng không cần phải xếp số. Vietcombank Nguyễn Cơ Thạch (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bố trí một quầy riêng phục vụ khách xác thực sinh trắc học. Chỉ mất từ 3 - 5 phút, khách hàng có thể hoàn tất việc cập nhật sinh trắc học tại đây. Đại diện Ngân hàng Vietcombank cho hay, các chi nhánh của ngân hàng này mở cửa làm việc thêm ngoài giờ hành chính, cuối tuần từ hơn một tháng nay và duy trì đến giữa tháng 1/2025. Các điểm giao dịch này sẽ mở cửa từ 8h00 đến 17h30 vào cuối tuần để hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học. Theo Vietcombank, sau khi triển khai làm việc ngoài giờ, số khách hàng cập nhật sinh trắc học thành công tăng gấp đôi so với trước. Tính đến cuối ngày 28/12, gần 10 triệu khách hàng của ngân hàng đã cập nhật sinh trắc học thành công. Trong đó, 25% khách hàng cập nhật trực tuyến từ ứng dụng Vietcombank kết nối thẳng với VNEID, tức không cần thao tác quét NFC. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên khai thác dịch vụ xác thực điện tử của Bộ Công an. Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến nay có khoảng 80% tài khoản thẻ, tài khoản thanh toán của khách hàng trong hệ thống ngân hàng đã được xác thực sinh trắc học. Cụ thể, tính đến ngày 20/12, ngành ngân hàng đã có trên 84,5 triệu khách hàng đăng ký sử dụng tài khoản online, trong đó có 61,5 triệu khách hàng đã thực hiện xác thực sinh trắc học. Ngọc Mai