Nhiều ngành học điểm chuẩn 2023 tăng đến 4 - 11 điểm

Năm nay, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất với ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến là 28,05. Tiếp đến, Trí tuệ Nhân tạo điểm chuẩn 27.

Trường ghi nhận màn nhảy vọt điểm chuẩn của một số ngành thuộc lĩnh vực Khoa học sự sống và Khoa học tự nhiên so với năm 2022 như: ngành Sinh học lấy 21,5 (tăng 4,5 điểm), ngành Sinh học chất lượng cao tăng 4 điểm. Ngành Hải dương học, Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học tăng 2 điểm.

Nhiều ngành học điểm chuẩn 2023 tăng vọt 4 - 11 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.HCM hầu hết các ngành đều tăng sốc hơn 10 điểm so với năm 2022. Trong đó, ngành Cơ khí ôtô, Cơ điện tử ôtô lấy 25,5 điểm, tăng 10,5 điểm so với năm ngoái. Ngành Công nghệ thông tin, Quản trị Logicstic và vận tải đa phương thức cùng lấy điểm chuẩn 25,65 - cao nhất trường, tăng 6,65 - 8,65 điểm so với năm trước.