Nhiều khả năng giá vàng tăng trong tuần tới

Vàng miếng SJC kết thúc tuần giao dịch thứ hai của tháng 9 với diễn biến đi ngang. Vàng miếng SJC. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN Cả tuần, giá mua vào được neo cố định ở mức 78,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra cũng không thay đổi và giữ nguyên mức 80,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán theo đó cũng giữ nguyên khoảng cách 2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà cả Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý DOJI và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đều đang niêm yết. So với giá vàng thế giới, chênh lệch giá có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, mức giá 80,5 triệu đồng/lượng, hiện tại vàng miếng đang cao hơn giá vàng thế giới sau quy đổi 1,8 triệu đồng, giảm mạnh 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Nửa cuối tuần, dù giá vàng thế giới tăng mạnh và liên tục thiết lập các kỷ lục mới, thì giá vàng miếng tại Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và tại các ngân hàng thuộc nhóm Big4 vẫn không có động thái tăng theo do Ngân hàng Nhà nước không có thông báo mới về việc điều chỉnh giá bán trực tiếp. Cho đến thời điểm này, thị trường vàng miếng đã trải qua gần 3,5 tháng bán vàng theo hình thức bình ổn giá. Kể từ khi Ngân hàng Nhà nước triển khai bán vàng miếng trực tiếp cho người dân thông qua Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, chênh lệch giữa giá vàng miếng và vàng thế giới liên tục biến động nhưng nhìn chung luôn giữ trong ngưỡng dưới 5 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy những nỗ lực và quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý và bình ổn thị trường vàng. Trong tuần, thị trường vàng miếng không có nhiều thông tin nổi bật, ngoài việc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) thông báo triển khai giải pháp tài chính số digiGOLD. Theo đó, từ ngày 10/9/2024, khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile. Trước đó, ngày 27/8, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã triển khai bán vàng qua ứng dụng ngân hàng. Khách hàng của Vietcombank có thể mua vàng qua ứng dụng ngân hàng số - app Vietcombank. Khác với vàng miếng, thị trường vàng nhẫn luôn là mặt hàng có nhiều biến động và bám sát diễn biến của giá vàng thế giới. Trong tuần, vàng nhẫn liên tục thay đổi kỷ lục và vượt qua các đỉnh giá mới khi vàng thế giới cũng không ngừng tăng cao. Cụ thể, trong phiên 13/9, sau khi vàng thế giới có kỷ lục trên mốc 2.560 USD/ounce, thị trường vàng nhẫn trong nước đã tăng tốc và thiết lập kỷ lục mới với giá mua đạt 77,95 triệu đồng/lượng và giá bán đạt 79,1 triệu đồng/lượng. Đến phiên ngày 14/9, sau khi vàng thế giới tiến tới vùng 2.580 USD/ounce, thị trường vàng nhẫn trong nước tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới với giá mua đạt 78 triệu đồng và giá bán nhích lên 79,2 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nhẫn tại SJC đang ở mức 77,8 - 79,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đang là 77,88 - 79,08 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) và vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đang là 77,9 - 79,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)



Tính chung cả tuần, thị trường vàng nhẫn tăng khoảng 400.000 - 700.000 đồng/lượng. Giá mua tại các công ty hiện neo ở ngưỡng trên dưới 78 triệu đồng/lượng, giá bán khoảng 78,9 - 79,2 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán đang có khoảng cách từ 1,15 - 1,6 triệu đồng/lượng, nhích tăng hơn 1 chút so với mức 1,15 - 1,4 triệu đồng cuối tuần trước.



So với đà tăng khoảng 2,1 triệu đồng của vàng thế giới, vàng nhẫn có biên độ tăng ít hơn nên chênh lệch giữa hai thị trường giảm đáng kể. Từ 2 triệu đồng cuối tuần trước, mức chênh hiện đã giảm 1,5 triệu đồng về ngưỡng 500.000 đồng. Tại SJC, khoảng cách giữa giá vàng nhẫn và vàng miếng đang được công ty neo ở mức 1,4 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với cuối tuần trước. Dự báo giá vàng trong tuần tới, Chuyên gia Trương Vy Tuấn, Giavang.net cho hay, thị trường vàng miếng tuần này đi ngang, không có bất kì biến động nào trước diễn biến tăng giá mạnh của thị trường vàng thế giới. Sang tuần, khả năng giá vàng miếng sẽ tăng mạnh khi giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới do quyết sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong khi đó, thị trường vàng nhẫn đã thiết lập mức giá cao nhất từ trước đến nay, tuần sau có thể sẽ tiếp tục tăng thêm.