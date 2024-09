Nhiều học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện, 1 em tử vong

Trưa 4/9, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin những ngày gần đây, một số học sinh ở tại ký túc xá trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên xuất hiện triệu chứng ốm, sốt, và đau đầu. Những học sinh này được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để điều trị.

Trường hợp đầu tiên là V.M.C. (16 tuổi, trú tại thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) - học sinh lớp Điện trung cấp K57 tại trường và sống tại phòng 209 K2, ký túc xá của trường.

Tối 29/8, C. xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn, được chuyển ngay đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại đây, C. được chẩn đoán viêm màng não, viêm túi mật, và polyp túi mật, được điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa. Tuy nhiên, tình trạng của C. nhanh chóng chuyển biến xấu, phải chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với chẩn đoán suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, và viêm gan B.