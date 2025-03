Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Sri Lanka

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin tổng quan về các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm kỷ niệm quan hệ hai nước. Tham gia họp báo có đông đảo các cơ quan truyền thông, báo chí của Sri Lanka và quốc tế như Colombo Times, Sri Lanka Rupavahini Corporation, Voice of Asia Network, AFP, Daily Mirror, The Island, LMD Magazine, Economy Next, Daily Financial Times, Daily Morning, Sunday Island, Daily News, Sunday Times, The Divaina Newspaper, Supreme TV, The Hindu…

Buổi họp báo diễn ra với sự tham gia của đông đảo các cơ quan truyền thông, báo chí của Sri Lanka và quốc tế. (Ảnh: TTXVN)