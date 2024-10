Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng trả lương cao cho nhân sự mảng AI

Theo khảo sát mới được Navigos Group thực hiện với gần 500 doanh nghiệp tại Việt Nam, có tới hơn 62% doanh nghiệp cho biết mức lương họ trả cho nhân sự mảng AI cao hơn các vị trí khác từ 10% đến 50%. Lương nhân sự mảng AI cao hơn các vị trí khác từ 10 - 50% Ngày 7/10, VietnamWorks iNTECH, thương hiệu tuyển dụng ngành CNTT của Navigos Group, vừa công bố báo cáo ‘Thực trạng nhân sự và tuyển dụng ngành CNTT trong làn sóng trí tuệ nhân tạo – AI giai đoạn 2024 – 2025’. Được thực trên cơ sở khảo sát 1.500 ứng viên và gần 500 doanh nghiệp tại Việt Nam trong các tháng 7 và 8, báo cáo mới công bố cung cấp nhiều thông tin tham khảo đáng chú ý cho cả doanh nghiệp và các ứng viên về tác động của AI đến thị trường tuyển dụng nhân sự CNTT. Thị trường việc làm CNTT tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 có xu hướng ổn định với tỷ lệ chuyển việc chỉ ở mức 32%. Ảnh minh họa: T.L Theo báo cáo, thị trường việc làm CNTT tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 có xu hướng ổn định với tỷ lệ chuyển việc chỉ ở mức 32%. Tuy nhiên, triển vọng trong tương lai lại cho thấy dấu hiệu sôi động khi hơn 65% nhân sự CNTT hiện đang tìm việc mới hoặc có kế hoạch tìm việc mới trong vòng 6 - 12 tháng tới. Ba yếu tố nhân sự CNTT quan tâm hơn cả khi tìm kiếm công việc mới là mức lương bằng hoặc cao hơn vị trí cũ, có cơ hội thăng tiến trong công việc và mức độ ổn định, nhất là về mặt tài chính của công ty. Mặt khác, để nhanh chóng có được công việc mới, nhiều nhân sự CNTT cho biết họ sẵn sàng cân nhắc đảm nhận lượng công việc nhiều hơn, đa nhiệm hơn. Con số này đã tăng 10% so với khảo sát tương tự được thực hiện trong năm trước. Điều này, theo chuyên gia Navigos Group, cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường việc làm ngành CNTT ngày càng gay gắt. Mạng xã hội vẫn được rất nhiều ứng viên CNTT sử dụng để tìm việc. Trong đó, dù Threads chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng vẫn có đến 4,4% nhân sự CNTT được khảo sát cho biết họ sử dụng mạng xã hội này để tìm kiếm công việc và 2,4% doanh nghiệp cho biết đơn vị mình đang tiếp cận ứng viên qua Threads. Những yếu tố nhân viên CNTT quan tâm khi tìm việc mới, theo khảo sát được thực hiện với 1.500 ứng viên. Ảnh: VietnamWorks Từ kết quả khảo sát dành cho nhà tuyển dụng, báo cáo cho thấy, quản lý sản phẩm, giám đốc sản phẩm đứng đầu trong những vị trí công việc khó tuyển dụng, chiếm 25,6% tổng số lượt trả lời. Phần lớn các doanh nghiệp cho rằng, vị trí này khó tuyển là bởi ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu của đơn vị tuyển dụng. Về nhu cầu tuyển dụng nhân sự CNTT trong năm 2025, kết quả khảo sát phản ánh sự đa dạng trong nhu cầu tuyển dụng, từ các vai trò phát triển kỹ thuật đến quản lý và bảo mật, với sự tập trung lớn vào các vị trí liên quan đến công nghệ AI và dữ liệu. Trong đó, ‘Backend/ Frontend Developer’ là vị trí doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng nhiều nhất (22,5%), tiếp đó là ‘Product Owner/ Product Manager/ Project Manager’ (15,7%). Đáng chú ý, khảo sát mới được Navigos Group thực hiện còn chỉ ra rằng, phần lớn doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương của nhân sự mảng AI cao hơn so với các vị trí khác dành cho nhân sự CNTT. Cụ thể, 43,7% doanh nghiệp cho biết mức lương họ chi trả cho nhân sự mảng AI cao hơn từ 10% đến 20%, và 18,4% đơn vị phản hồi rằng mức lương nhân sự AI của họ cao hơn từ 20% đến 50%. Sẽ có chuyển dịch lớn về kỹ năng ở hầu hết vị trí công việc ngành CNTT Chia sẻ quan điểm về ảnh hưởng, tác động của làn sóng AI, ông Phan Thanh Hiền, Giám đốc Sản phẩm và công nghệ của Navigos Group nhận xét, những bước tiến đột phá thời gian gần đây của AI, đặc biệt là AI tạo sinh - Generative AI, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp muốn ứng dụng AI để tăng hiệu suất công việc, cũng như những doanh nghiệp cung cấp giải pháp sáng tạo dựa trên nền tảng Generative AI. Có đến hơn 80% nhân sự CNTT tham gia khảo sát cho biết họ đang sử dụng AI để hỗ trợ công việc, và gần 60% trong số đó sử dụng các công cụ AI hằng ngày. Ảnh: VietnamWorks Với nhân sự CNTT, chuyên gia Navigos Group cho rằng: AI sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất công việc ở phần lớn các vai trò, đặc biệt là ở các vị trí như lập trình viên, kỹ sư kiểm thử phần mềm, thiết kế sản phẩm. Những người biết cách khai thác sức mạnh của AI sẽ vượt trội về năng suất so với những người vẫn theo đuổi phương pháp làm việc truyền thống, dẫn đến nguy cơ bị đào thải đối với những ai không thích ứng được. Cùng với đó, các vai trò, vị trí hiện có của nhân sự CNTT sẽ được thực hiện theo cách thức mới nhờ AI. Điều này đòi hỏi sự dịch chuyển lớn về kỹ năng ở hầu hết các vị trí trong ngành CNTT. Ví dụ, lập trình viên cần biết cách sử dụng AI để sinh mã nguồn, tập trung nhiều hơn vào thiết kế giải pháp, kiểm tra và gỡ lỗi; nhân viên kiểm thử cũng cần học cách sử dụng AI để tự động tạo kịch bản kiểm thử, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc. “Nói cách khác, AI sẽ đẩy mạnh quá trình tự động hóa, nhưng vai trò của con người trong việc kiểm tra, đánh giá và tối ưu vẫn rất quan trọng”, ông Phan Thanh Hiền cho hay. Chuyên gia Navigos Group cũng cho hay, khả năng thích nghi và tận dụng AI là thách thức lớn nhất mà các ứng viên cũng như ngành tuyển dụng nhân sự CNTT phải đối mặt khi AI trở thành xu hướng chính. Generative AI mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi nhân sự và doanh nghiệp phải thay đổi cách làm việc truyền thống. Vì thế, thay vì xem AI là trở ngại, nhân sự cần học cách sử dụng AI để tăng hiệu suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị nhanh hơn và hiệu quả hơn. “Để vượt qua thách thức này, điều quan trọng là nhân sự CNTT và doanh nghiệp cần phát triển tư duy linh hoạt và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới. Cụ thể, nhân sự cần trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ AI, từ đó có thể tối ưu hóa công việc, giảm bớt những việc thủ công, tập trung vào những nhiệm vụ sáng tạo hơn. Về phía doanh nghiệp, cần đầu tư vào đào tạo và xây dựng văn hóa ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận và sử dụng AI một cách hiệu quả nhất”, ông Phan Thanh Hiền nêu đề xuất.