Một số tỉnh thành, trường học, cơ sở giáo dục thông báo không tiếp khách, nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sở GD&ĐT Hà Nội gửi công văn đến các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc không tổ chức đón, tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đều có thông báo không tổ chức tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là việc làm nhằm thực hiện chương trình tổng thể của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cũng nhân dịp này, nhiều trường học phổ thông tại Hà Nội thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng từ phụ huynh học sinh. Trong số đó có các trường phổ thông tư thục như trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp, Tiểu học FPT, THCS và THPT FPT… Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng có thông báo không tổ chức đón, tiếp khách, nhận hoa và quà chúc mừng nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo Sở GD&ĐT Đồng Nai, trong những năm qua, nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở nghiêm túc triển khai việc không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm. Năm nay, Sở tiếp tục thực hiện quy định này. Ngành giáo dục nhiều địa phương nói không với quà tặng ngày 20/11. (Ảnh minh hoạ) Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường Mầm non 14 (quận Tân Bình, TP.HCM) gây bất ngờ với lời ngỏ đặc biệt từ hiệu trưởng. Cụ thể, cô Huỳnh Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng trường Mầm non 14 thông báo không nhận hoa hay quà, chỉ mong nhận được "phiếu khảo sát ý kiến" để cải thiện chất lượng giáo dục và tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh. "Nhà trường nhận những đóng góp ý kiến của quý cha mẹ thông qua phiếu khảo sát nhằm gắn kết hơn giữa cha mẹ trẻ và nhà trường. Từ đó, hoàn thiện hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ", cô Thảo viết trong thư ngỏ. Trước đó, thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Văn Trị (Quận 1, TP.HCM)ncó thư ngỏ, từ chối nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Theo vị hiệu trưởng, hằng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường nhận được rất nhiều lẵng hoa chúc mừng. Tuy nhiên số hoa này chỉ dùng được vài ngày thì lại bỏ, rất phí phạm. Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, qua thư ngỏ này, nhà trường mong các mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức thay vì tặng hoa, xin đổi hình thức bằng cách tặng tập vở, sữa và trang thiết bị thể dục thể thao để nhà trường khen thưởng cho các em học sinh. "Nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý mạnh thường quân, quý doanh nghiệp, tổ chức nhằm mang đến những phần quà thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho các em trong việc rèn luyện trí - thể - mỹ, động viên các em tự tin tham gia vào các sân chơi bổ ích", thầy Thái viết trong thư. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, trường Tiểu học Lê Văn Tám (Tuyên Quang) cũng có thư ngỏ gửi tới phụ huynh, về việc xin phép không nhận quà, phong bì của phụ huynh vào các dịp lễ, tết. Theo quan điểm của nhà trường, với phương châm lấy sự phát triển của học sinh làm trung tâm, nhà trường luôn hướng đến những giá trị tốt nhất cho các em học sinh. Sự tiến bộ và trưởng thành mỗi ngày của các em chính là niềm hạnh phúc, động lực và là món quà quý giá nhất dành cho nhà trường và các thầy cô giáo. "Nhà trường mong muốn quý phụ huynh luôn yên tâm khi con em mình học tập tại trường, với tinh thần tin tưởng, trong sáng, công bằng và hướng tới sự phát triển toàn diện của các em học sinh. Sự tri ân thông qua những lời chúc tốt đẹp, hành động ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm vui và gắn kết giữa phụ huynh, nhà trường và thầy cô giáo", thư ngỏ nêu. Kim Nhung