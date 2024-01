Nhiều chặng bay về quê ăn Tết sắp kín ghế

Số liệu báo cáo cho thấy trong một tháng cao điểm Tết Nguyên đán, tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với ngày thường. Tải cung ứng dự kiến đạt 7,2 triệu ghế.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và 27% so với ngày thường; Chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.600 chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ và 9% so với ngày thường.

3 đường bay tấp nập nhất là TP.HCM - Hà Nội với hơn 5.000 chuyến (chiếm 21% tổng số chuyến bay khai thác); TP.HCM - Đà Nẵng với 2.200 chuyến (chiếm 9% tổng số chuyến); TP.HCM - Vinh với 1.600 chuyến (chiếm 6,5% tổng số chuyến).