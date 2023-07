Nhảy thác Du Già ở Hà Giang, nam thanh niên tử vong

Ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vào lúc 15h30 ngày 12/7, một nhóm 6 du khách tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già (huyện Yên Minh). Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H. (24 tuổi, quê Phú Thọ) do không biết bơi nên đã bị đuối nước và tử vong. Những người còn lại trong nhóm may mắn được những người khác ứng cứu kịp thời.