Nhật Bản lên kế hoạch đưa 10 vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo

Hoạt động kinh doanh sẽ mở rộng sang các ứng dụng dân sự như hình ảnh cơ sở hạ tầng và đo lường mức độ thiệt hại do thiên tai. Công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 20 tỷ yen doanh số liên quan trong năm tài chính 2030.

Hoạt động kinh doanh vũ trụ của Sky Perfect JSAT đã đạt doanh thu 64,7 tỷ yen trong năm tài chính 2023, trong đó hình ảnh vệ tinh chỉ chiếm khoảng 4 tỷ yen.

Bằng cách vận hành mạng lưới vệ tinh riêng của mình - với các vệ tinh mua từ Planet Labs - công ty có nhiều quyền tự do hơn trong việc lựa chọn nơi chụp ảnh. Điều này cũng mang lại lợi thế an ninh cho Nhật Bản so với việc mua hình ảnh từ một công ty nước ngoài.



Rủi ro địa chính trị và thảm họa quy mô lớn gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu về hình ảnh vệ tinh. IMARC Group dự đoán thị trường quan sát Trái Đất toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 3,7 tỷ USD vào năm 2024 lên 5,8 tỷ USD vào năm 2033./.