Nhật Bản dự báo sản lượng gạo năm 2024 vượt nhu cầu tiêu thụ

Ngày 30/10, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản dự báo sản lượng gạo của nước này trong năm 2024 có thể đạt 6,83 triệu tấn, vượt nhu cầu ước tính cho năm (tính đến tháng 6/2025) là 6,74 triệu tấn. Gạo Nhật Bản được bày bán tại siêu thị. Ảnh: Kyodo/TTXVN Theo Bộ trên, lượng gạo tồn kho của khu vực tư nhân vào cuối tháng 6/2025 có thể tăng lên 1,62 triệu tấn từ mức thấp kỷ lục 1,53 triệu tấn của một năm trước đó. Đây là tín hiệu tốt đối với tình trạng thiếu hụt nguồn cung gần đây, đẩy giá tăng đột biến do nắng nóng khắc nghiệt của mùa Hè làm giảm sản lượng thu hoạch của mùa vụ trước. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá gạo - loại lương thực chính, nhiều khả năng vẫn ở mức tương đối cao vì lạm phát có thể khiến chi phí sản xuất tăng cao. Về nhu cầu, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản tin rằng xu hướng giảm dài hạn sẽ không thay đổi. Nhu cầu gần đây gia tăng do tốc độ tăng giá gạo chậm hơn so với mì và bánh mì và các nhà hàng tiêu thụ nhiều hơn nhờ du lịch đang trong giai đoạn bùng nổ. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản nhận định sản lượng gạo trong năm 2025 dự kiến không đổi, ở mức 6,83 triệu tấn, nhưng nhu cầu có thể giảm xuống còn 6,63 triệu tấn, một phần do giá cao. Tuy nhiên, triển vọng cung cầu có thể được điều chỉnh, vì một số chuyên gia cảnh báo "nguy cơ cầu giảm là rất cao" do tác động ngược của nhu cầu tăng đột ngột trong năm nay và giá cả tăng.