Nhật Bản cấp phép chính thức sử dụng thuốc Lecanemab chữa Alzheimer

Ngày 25/9, Bộ Y tế Nhật Bản cấp phép sản xuất và bán thuốc điều trị bệnh Alzheimer do Công ty Dược phẩm nội địa Eisai Co. và công ty Biogen Inc. của Mỹ phối hợp phát triển.

Thuốc Lecanemab, nhãn hiệu Leqembi, là thuốc đầu tiên được cấp phép ở Nhật Bản vừa để điều trị các nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh Alzheimer vừa có tác dụng làm chậm quá trình phát triển các triệu chứng của bệnh.