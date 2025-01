Nhập lậu heo sống qua biên giới vì giá chênh lệch

Hiện giá heo hơi ở tỉnh Đồng Nai tăng hơn tháng trước từ 8.000-10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nơi thủ phủ chăn nuôi này, nhiều hộ chăn nuôi không có heo để bán dịp Tết, do ảnh hưởng dịch bệnh. Giá heo hơi trong nước cao hơn so với một số nước trong khu vực nên có tình trạng nhập lậu heo sống. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, hiện giá heo hơi từ 68.000-70.000 đồng/kg. Đây là giá khá tốt cho người chăn nuôi, nhưng nhiều người không có heo để bán, vì tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp, nhiều hộ chăn nuôi thiệt hại đến hơn 60%. Đồng thời, nhiều hộ chăn nuôi ở khu vực dân cư phải di dời đến những địa điểm chăn nuôi khác theo quy hoạch chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai nên chưa ổn định chuồng trại để tái đàn. Tình trạng nguồn cung thiếu hụt và giá heo hơi chênh lệnh khá nhiều so với một số nước trong khu vực Trước tình trạng nguồn cung thiếu hụt và giá heo hơi chênh lệnh khá nhiều so với một số nước trong khu vực nên đã xảy ra tình trạng nhập lậu heo sống qua biên giới. Giá heo hơi của Camphuchia thấp hơn so với Việt Nam khoảng 10.000 đồng/kg. Cho nên nhiều thương lái đã nhập lậu heo sống từ biên giới Camphuchia về, nguy cơ gây hại ngành chăn nuôi trong nước. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị: "Giá heo hơi chênh lệch nhiều với một số nước trong khu vực nên thương lái nhập lậu heo vì lợi nhuận cao. Chính vì vậy, ở một nơi tuyến đường biên giới xảy ra tình trạng nhập lậu heo sống. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhập lậu heo về trong dịp Tết này để tránh dịch bệnh đe dọa chăn nuôi trong nước".