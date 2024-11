Nhận ý kiến trái chiều khi mời Hồ Văn Cường hát show, Như Quỳnh nói gì?

Mời Hồ Văn Cường trình diễn trong đại nhạc hội, Như Quỳnh nói cô chỉ muốn nâng đỡ các tài năng trẻ, không quan tâm chuyện đời tư nên mong khán giả có cái nhìn tích cực. Ca sĩ Như Quỳnh vừa công bố các dự án nghệ thuật trong năm 2025, mở đầu là đại nhạc hội Người tình và quê hương. Trong dàn khách mời, sự góp mặt của ca sĩ Hồ Văn Cường thu hút nhiều sự chú ý. Như Quỳnh và Phi Nhung - mẹ nuôi của Hồ Văn Cường vốn là đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, cả Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường từng xảy ra chuyện không vui trước khi ca sĩ qua đời. Nói về những ý kiến trái chiều khi mời quán quân Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên, Như Quỳnh chia sẻ: “Tôi hi vọng các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thoải mái làm nghề, không bị gò bó, áp đặt. Tôi cũng muốn các bạn trẻ có không gian phát triển, tỏa sáng với tài năng của mình. Còn lại những cái gì bên trong của cuộc sống thì tôi nghĩ rằng Hồ Văn Cường sẽ biết mình đang muốn gì, làm gì, nghĩ gì và tôi chỉ mong rằng ở sân chơi này, Cường sẽ tỏa sáng và chứng minh tài năng của mình. Hãy chứng minh cho khán giả của Cường thấy con là một đứa bé tài năng và có đạo đức”. Phần mình, Hồ Văn Cường bày tỏ bất ngờ, vinh hạnh khi nhận được lời mời từ Như Quỳnh. Anh xem đây là dịp để học hỏi nữ ca sĩ và nhiều cô chú anh chị đi trước, từ đó trau dồi nghề cho bản thân. Cũng trong họp báo công bố dự án, Như Quỳnh đã xúc động khi nhớ về cố nghệ sĩ Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào kể lại: “Tôi và Phi Nhung là những người đã quen biết nhau khá lâu nhưng ít khi lên mạng xã hội thể hiện hay tương tác. Chúng tôi hiểu nhau, tương trợ nhau và thông cảm cho những khó khăn của nhau trên bước đường sự nghiệp chứ chúng tôi không bàn về đời tư hay những điều tế nhị. Đó là lý do mà tôi và Phi Nhung không nói về đời tư của nhau nhưng thực tế chúng tôi đã tâm sự với nhau về rất nhiều những mảnh đời, trăn trở về công việc và ngay tại buổi họp báo này tôi thấy nhớ lại người bạn của mình”.

Như Quỳnh và Phi Nhung có tình bạn đẹp. Trước đây, Như Quỳnh và Phi Nhung từng có cơ hội làm việc trong một số dự án, đặc biệt là Giấc mơ cánh cò. Tại sự kiện, nữ nghệ sĩ tâm sự: “Tôi đã từng muốn kết hợp cùng Phi Nhung hát Giấc mơ cánh cò số 2 nhưng chưa kịp làm. Tôi luôn muốn âm nhạc sẽ có sự dịu dàng, dễ thương và xin đừng mang những tiêu cực vào trong những mối quan hệ của chúng tôi. Những người nghệ sĩ khi mà bị áp đặt thì sẽ rất khó để tự nhiên trình diễn, chúng tôi chỉ muốn bình an làm nghề và được sống trọn vẹn trong vòng tay của quý khán giả”. Ngoài Hồ Văn Cường, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như: Danh ca Hương Lan, Hoạ Mi, Quang Lê, Hiền Thục, Bùi Anh Tuấn… Trong show, các ca sĩ nhiều thế hệ thể hiện những tác phẩm trữ tình nổi tiếng bên cạnh những sáng tác mới.

Ca sĩ ấp ủ nhiều kế hoạch âm nhạc trong năm 2025, mở đầu với show tại Nhà hát Hòa Bình. Như Quỳnh và ê-kíp dành 1 năm chuẩn bị cho đại nhạc hội, chọn những ca khúc phù hợp, tạo nên tổng thể hài hòa. Nhạc sĩ Tùng Châu cũng mất 6 tháng để hòa âm, phối khí cho từng tiết mục. Show diễn ra tối 4/1/2025 tại Nhà hát Hoà Bình, TPHCM. Ngoài ra, Như Quỳnh sẽ phát hành album mới Yêu anh em chẳng còn gì gồm những tác phẩm trữ tình nổi tiếng cô chưa từng thể hiện và những sáng tác mới được các tác giả viết tặng riêng cho cô. Nữ ca sĩ và cộng sự mất 3 năm hoàn thành album này.