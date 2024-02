Nhận tin bạn bị đánh, nhóm thanh niên đi 3 ô tô, mang dao và súng đến hỗ trợ

Cơ quan điều tra làm việc với một trong số các đối tượng. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Ngày 24/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Văn Lâm đang tạm giữ 7 thanh niên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.

Lúc 0h45 ngày 21/2, tại trục đường dốc Vật Giá thuộc địa phận Khu A Địa Chất (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Lâm cử 4 tổ công tác gồm lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn giáp ranh đến hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm có vỏ bọc bằng gỗ được sơn màu đỏ, dài khoảng 95cm; 4 dao “phóng lợn” trong đó có 2 chiếc dài 2,2m và 2 chiếc dài 1,7m.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 xe ô tô đi nối đuôi nhau từ hướng thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang tiến về hiện trường vụ việc, có biểu hiện nghi vấn.