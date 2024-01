Nhan sắc Việt xếp thứ 49

Đó là do chuyên trang Missosology và ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Miss Grand International có mâu thuẫn nhiều năm nay nên cuộc thi này không được liệt kê tính điểm trong bảng xếp hạng.

Mặc dù vậy, thành tích của Lê Hoàng Phương cũng giúp Việt Nam thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng khác. Cụ thể, cô đã góp phần giúp Việt Nam xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng Country of the Year 2023 do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn.

Ngoài ra thành tích Á hậu 4 tại Miss Grand International 2023 của Lê Hoàng Phương cũng góp phần giúp Việt Nam xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Country of the year 2023 của chuyên trang Globalbeauties.