Nhan sắc nữ diễn viên kém 20 tuổi dính tin đồn hẹn hò Tom Cruise

Hayley Atwell sinh ngày 5/4/1982 tại London và hiện mang hai quốc tịch Anh, Mỹ. Sau khi được đào tạo bài bản về diễn xuất, cô tham gia một số phim truyền hình và bắt đầu được chú ý khi vào vai đặc vụ người Anh Peggy Carter trong bom tấn Marvel Captain America: The First Avenger (2011). Cũng trong năm này, cô được đề cử Quả cầu vàng nhờ phim The Pillars of the Earth.

Theo Vietnamnet