Nhan sắc Hoa hậu Hàn Quốc 2023

Theo Naver, cuộc thi Miss Korea năm nay có 30 thí sinh không mặc đồ bơi mà mặc quần áo tái chế dựa trên chủ đề "phát triển bền vững". Các thí sinh cũng chia thành 5 nhóm và biểu diễn tập thể, thể hiện các ca khúc nổi bật của từng thập niên như Forever Friends của Nami (thập niên 1970), Dance In The Rhythm của Kim Wan Sun (thập niên 80), Forever Love của Fin.K.L, Tell Me của Wonder Girls (thập niên 2000) và Gee của Girls' Generation... Các ca khúc này sẽ được thu âm, số tiền thu được sẽ quyên góp cho hoạt động từ thiện.



Vóc dáng nổi bật của Choi Chae Won, cô đang học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Boston, Mỹ.

Theo Naver, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2023 nhận được sự chú ý cao từ công chúng. Tuy nhiên, khi công bố những người chiến thắng, nhiều khán giả cho rằng hoa hậu, á hậu đều có ngoại hình thiếu tự nhiên, từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, Hoa hậu Choi Chae Won đã chia sẻ lại những hình ảnh từ nhỏ của mình để chứng minh cô đẹp tự nhiên.