Nhan sắc bạn cùng phòng của Lê Hoàng Phương ở Hoa hậu Hòa bình

Ngày 25/9, ban tổ chức Miss Grand International đã tổ chức bốc thăm để chia phòng cho các thí sinh của cuộc thi năm nay. Hoa hậu Lê Hoàng Phương ở cùng phòng với người đẹp Australia - Mikaela-Rose Fowler.



Trên trang cá nhân, Mikaela-Rose Fowler thể hiện sự háo hức khi được chọn ở cùng phòng với đại diện nước chủ nhà của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. "Tôi rất háo hức được đến Việt Nam và gặp Lê Hoàng Phương", cô viết.



Mikaela-Rose Fowler đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Australia 2023 hôm 15/7. Ngoài giải thưởng cao nhất, người đẹp còn thắng hàng loạt giải thưởng phụ như Best Interview, Best Swimwear, Best Evening Gown.