Nhãn ngon ngọt nhưng ai nên tuyệt đối tránh xa?

Theo Healthifyme, mỗi ngày, bạn chỉ nên ăn tối đa 10 quả nhãn. Đó là nguồn cung cấp vitamin C và sắt tốt nên bạn có thể ăn nhãn hằng ngày nhưng với lượng vừa phải. Ngoài ra, có một số nhóm người không nên ăn loại quả này:

100g nhãn chứa 65g đường, 1g chất xơ. Do đó, không nên ăn nhãn nếu bạn bị tiểu đường. Hàm lượng đường cao và ít chất xơ làm tăng lượng đường trong máu tương đối nhanh.

So với nhãn tươi, nhãn khô và nhãn đóng hộp còn chứa nhiều đường hơn. Ngoài ra, hầu hết nhãn đóng hộp đều đi kèm với siro ngọt, có nhiều calo hơn loại tươi. Do đó, nhãn không phải là lựa chọn an toàn cho bệnh nhân tiểu đường hoặc người đang áp dụng chế độ ăn ít đường.

Phụ nữ mang thai

Nhãn có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Mang thai là thời điểm phụ nữ dễ trải qua những cơn bốc hỏa. Do đó, ăn nhãn có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến khô miệng, táo bón, đau bụng, thậm chí các biến chứng khi mang thai. Những người hay “nóng trong người” cũng không nên ăn nhãn.

Trẻ nhỏ

Các bác sĩ khuyên không nên cho trẻ nhỏ nhãn nhãn. Vì nhãn gây nóng bên trong cơ thể, trẻ sơ sinh có thể cảm thấy khó chịu và táo bón. Hơn nữa, các bé có thể khó nhai nhãn do kết cấu và độ đặc của trái cây này.