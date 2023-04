Nhận lời thách đố bơi sông khi đang nhậu, thanh niên chìm mất tích

Trưa 19/4, Công an TP Tân An cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân đã vớt được thi thể nam thanh niên bị đuối nước giữa đêm qua. Nạn nhân được xác định là N.B.D. (36 tuổi, ngụ quận An Dương, TP Hải Phòng, tạm trú phường 4, TP Tân An).

Thi thể anh N.B.D. (36 tuổi, quê Hải Phòng) được lực lượng cứu hộ và cứu nạn Long An vớt lên (Ảnh: T.Chương).