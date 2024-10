Nhận định West Ham - Man Utd (21h00 ngày 27/10): Những chiếc ghế nóng

West Ham sẽ tiếp Man Utd vào tối nay ở vòng 9 Premier League trong hoàn cảnh các huấn luyện viên Julen Lopetegui và Erik ten Hag đang phải chịu áp lực lớn. Trong khi West Ham chịu thất bại nặng nề 1-4 trên sân Tottenham, Man Utd đã có một tuần thi đấu khá thành công với chiến thắng 2-1 trước Brentford và trận hòa 1-1 với Fenerbahce tại Europa League. Cuộc chạm trán giữa hai huấn luyện viên thành công nhất của Man Utd sau thời kỳ Sir Alex Ferguson diễn ra vào tối thứ Năm. Erik ten Hag đã giữ được bình tĩnh trong khi Jose Mourinho mất kiểm soát trong trận đấu căng thẳng tại Europa League, nơi Christian Eriksen và Youssef En-Nesyri ghi bàn. Man Utd may mắn không phải nhận thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty). Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Man Utd cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của họ đã may mắn khi ra về với một điểm, vì Andre Onana đã nhiều lần tỏa sáng với những pha cứu thua để chặn đứng đội bóng khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ. Mourinho phản ứng quyết liệt sau khi đội bóng của ông bị từ chối quả đá phạt đền trong hiệp hai, dẫn tới việc ông bị truất quyền chỉ đạo và phải lên ngồi ở khán đài. Cuối tuần trước, Man Utd đã rơi vào trạng thái hỗn loạn ở cuối hiệp một khi Ethan Pinnock đánh đầu đưa Brentford vươn lên dẫn bàn tại Old Trafford - trong khi Matthijs de Ligt đã phải rời sân để điều trị tại thời điểm đó do vỡ đầu - nhưng Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund đã tỏa sáng trong hiệp hai để tạo nên màn lội ngược dòng quan trọng cho Ten Hag. Tuy nhiên, ngược dòng hạ Brentford là chiến thắng duy nhất mà Man Utd có thể tự hào trong 7 trận đấu gần nhất của họ. Đội chủ sân Old Trafford vẫn ở tình trạng ảm đạm khi nhìn vào bảng xếp hạng Premier League, nơi họ đang xếp thứ 13 trước thời điểm bước vào trận đấu đêm nay (27/10) và kém top bốn 6 điểm. Số liệu thống kê trên sân khách cho thấy Man Utd đang có thành tích khá khả quan khi bất bại trong 5 trận sân khách gần nhất - mặc dù hòa trong 4 trận gần nhất - và giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League trước các đội bóng Southampton, Aston Villa và Crystal Palace. Trong lúc Man Utd đang tìm kiếm 4 trận giữ sạch lưới sân khách liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 7/2020, West Ham đang nỗ lực chấm dứt chuỗi 7 trận không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường sau cơn ác mộng ở Bắc London vào cuối tuần trước. West Ham thua tan nát trên sân Tottenham (Ảnh: Getty). Mọi chuyện có vẻ khá khả quan với Julen Lopetegui khi Mohammed Kudus phá vỡ thế bế tắc, nhưng khởi đầu trong mơ của cầu thủ người Ghana lại dẫn đến trận đấu kết thúc tệ hại khi anh bị đuổi khỏi sân vì có hành vi thô lỗ với nhiều cầu thủ Tottenham. Đội bóng của Lopetegui đánh bại Ipswich Town với tỷ số 4-1 vào đầu tháng này, nhưng thất bại đau đớn với cùng tỷ số vào cuối tuần trước đã khiến West Ham tụt xuống vị trí thứ 15. Mặc dù vậy, chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào vào tối nay cũng sẽ giúp họ vượt lên trên Man Utd nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi thành tích tấn công của "Búa tạ" vượt trội hơn so với đội khách (11 bàn so với 7 bàn), West Ham đang có chuỗi 13 trận sân nhà không giữ sạch lưới tại Premier League kể từ trận hòa không bàn thắng với Brighton vào tháng 1, trận đấu đầu tiên của họ ở giải đấu hàng đầu năm 2024. Tuy nhiên, trận đấu trên sân nhà cuối cùng của West Ham tại Premier League năm 2023 đã kết thúc với chiến thắng 2-0 trước Man Utd dưới sự dẫn dắt của David Moyes. Đó là chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của West Ham trước "Quỷ đỏ", nhưng Ten Hag đã trả thù bằng chiến thắng 3-0 tại Old Trafford đầu tháng 2. Thông tin đội hình Vắng mặt trong trận hòa với Fenerbahce do án treo giò ở Europa League, đội trưởng Bruno Fernandes của Man Utd hiện đã sẵn sàng ra sân trở lại. Đội trưởng của đội khách sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên vào lưới West Ham sau khi không thể ghi bàn ở 12 trận đối đầu trước đây. Noussair Mazraoui là sự lựa chọn gây sốc ở vị trí số 10 vào giữa tuần nhưng tối nay anh sẽ trở lại với nhiệm vụ phòng ngự, và Ten Hag cũng đang hy vọng Jonny Evans có thể trở lại sau chấn thương, nhưng Antony nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài do dính chấn thương ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kobbie Mainoo (chấn thương đùi), Leny Yoro (chấn thương mắt cá chân), Harry Maguire (chấn thương bắp chân), Luke Shaw (chấn thương bắp chân), Tyrell Malacia (chấn thương đầu gối) và Mason Mount (chấn thương) đều được cho là sẽ vắng mặt trong đội khách. Kudus bị treo giò 3 trận sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham (Ảnh: Getty). Trong khi Man Utd chào đón sự trở lại của một cầu thủ chủ chốt sau lệnh cấm, Kudus của West Ham sẽ bắt đầu án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực của anh tại sân vận động Tottenham. Điều này cũng khiến anh không thể tham gia các trận đấu gặp Nottingham Forest và Everton vào tháng tới. Mặc dù Kudus có thể khó đoán và thú vị ở 1/3 cuối sân, nhưng không phải mọi chuyện đều u ám với Lopetegui, bởi West Ham đã bất bại cả 5 trận tại Premier League mà không có cựu cầu thủ Ajax dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha. Xét về sự thay đổi tương tự, Crysencio Summerville là ứng cử viên rõ ràng nhất để thay thế Kudus, và cầu thủ duy nhất của đội chủ nhà vắng mặt vì chấn thương có thể là Niclas Fullkrug, tiền đạo người Đức đang bị đau bắp chân. Những thay đổi khác có thể diễn ra sau thảm họa cuối tuần trước, Edson Alvarez chắc chắn sẽ cạnh tranh để thay thế Guido Rodriguez ở vị trí tiền vệ hỗ trợ phòng ngự. Đội hình ra sân dự kiến West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Soucek, Summerville; Antonio Man Utd: Onana; Mazraoui, De Ligt, Evans, Martinez; Eriksen, Casemiro; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund