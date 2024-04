Nhận định vòng 15 V.League 2023-2024: Nam Định vs Bình Định

Công an Hà Nội - đội đã thắng 5/7 trận gần nhất - sẽ có cơ hội giành thêm 3 điểm khi gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà. Đội bóng xứ Nghệ đang thi đấu rất sa sút khi không thắng 5 trận gần nhất, rơi dần xuống nhóm cuối bảng. Lượt đi, Công an Hà Nội đã thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Bùi Hoàng Việt Anh.

Vòng 15 sẽ chứng kiến một số cặp đấu giữa những đội đang ở nhóm cuối bảng. Trên sân nhà, Khánh Hòa tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mục tiêu giành 3 điểm. Đội bóng phố Biển đang đứng cuối bảng, khoảng cách ngày càng xa với các đội phía trên.

Nếu không có sớm cải thiện tình hình, họ sẽ sớm trở lại giải hạng Nhất. Khánh Hòa đang có chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng, trong 3 trận sân nhà gần nhất, họ chỉ toàn hòa và thua.