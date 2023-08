Nhận định Viettel và Công an Hà Nội: Cuộc so găng giữa hai đội đầu bảng

Màn so tài giữa câu lạc bộ Viettel vs Công an Hà Nội tại vòng 6 Night Wolf V.League 2023 sẽ quyết định tới cơ hội cạnh tranh chức vô địch của cả hai đội bóng.

Công an Hà Nội thua 1-2 trước Viettel ở trận lượt đi. Ảnh: Minh Quân Hàng thủ kiên cố nhất của Viettel Viettel FC đang là đội bóng có hàng thủ kiên cố số 1 V.League 2023. Sau 18 trận đấu, đội bóng áo lính mới chỉ thủng lưới 11 lần. Cũng nhờ vậy, ngay cả thời điểm hàng công trải qua tới 7 trận tịt ngòi ở mùa này, Viettel vẫn có thể giành 7 điểm nhờ hàng thủ "bất khả xâm phạm". Thông số ấn tượng này đến từ sự trưởng thành của Thanh Bình, Tuấn Tài, kinh nghiệm của Tiến Dũng, Duy Thường hay phong độ ấn tượng của thủ thành Văn Phong… Viettel FC đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất tại V.Legaue 2023. Ảnh: Minh Dân Còn nhớ, ở mùa giải 2020, Viettel đã lên ngôi vô địch khi sở hữu hàng thủ mạnh nhất. Chính vì vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có thể hi vọng về chức vô địch tại V.League 2023. Bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ: “Đóng góp vào hàng thủ kiên cố năm nay của Viettel là bộ 3 tiền vệ ở giữa sân gồm Jaha, Đức Chiến và Hoàng Đức. Hoàng Đức vẫn giữ được phong tốt. Đức Chiến năm nay cũng khá có duyên với bàn thắng. Kết hợp cùng ngoại binh Jaha, hàng tiền vệ đội bóng này hỗ trợ cho hàng phòng ngự nhiều và đóng góp rất lớn cho hàng công”. Hàng công mạnh nhất của Công an Hà NộiDù là tân binh của V.League 2023 nhưng Công an Hà Nội lại là câu lạc bộ sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Điều này giúp đội bóng ngành Công an có phong độ ấn tượng, đặc biệt là hàng công mạnh nhất giải tính đến thời điểm này. Sau 18 vòng đấu đã qua, đoàn quân của huấn luyện viên Flavio ghi tới 35 bàn thắng, tần suất trung bình 2 bàn/trận. Trong khi đó, 13 đội bóng khác tại V.League 2023 đều chưa chạm mốc 30 pha lập công. Không những vậy, Công an Hà Nội còn cho thấy sự đa dạng ở khâu ghi bàn khi có đến 11 trong tổng số 30 cầu thủ của đội bóng này đã lập công. Từ những hậu vệ như Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh đến các tiền vệ biên đều có bàn thắng cho riêng mình. Bên cạnh đó, hai tiền đạo ngoại là Gustavo Henrique (5 bàn) và Jhon Cley (11 bàn) đang là những chân sút hàng đầu giải đấu. Công an Hà Nội đang sở hữu hàng công mạnh nhất V.League 2023. Ảnh: Minh Dân Bình luận viên Hoàng Hải đánh giá: “Ngoại trừ 2 trận gặp Nam Định và Hà Nội gần đây thì ở những trận thắng của Công an Hà Nội, họ đều có tỉ số cách biệt và không quá khó khăn vì đối thủ buông xuôi ở thời gian cuối. Đội bóng này luôn tận dụng được cơ hội trước các đội bóng yếu hơn. Một trong những thành công nhất của Công an Hà Nội là các thương vụ chuyển nhượng của họ hồi đầu giải hầu hết đã phát huy hiệu quả. Tôi đánh giá rất cao khu vực 2 cánh của Công an Hà Nội. Cả Văn Hậu và Văn Thanh đều có được 5 kiến tạo và mang về những bàn thắng riêng. Có thể thấy, tấn công 2 biên từ các cầu thủ chạy cánh là dấu son của đội bóng tân binh V.League 2023”. Tại vòng 6 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023 (vòng áp chót), Viettel và Công an Hà Nội sẽ chạm trán nhau trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đội đầu giữa hàng công - thủ mạnh nhất giải hứa hẹn sẽ mang tới một trận cầu hấp dẫn, mang giá trị cả về chuyên môn lẫn vận mệnh của cuộc đua vô địch giải đấu. Đáng chú ý, cùng giờ với trận đấu này là màn chạm trán giữa Thanh Hoá và Hà Nội FC.Điều kiện tiên quyết để Công an Hà Nội lên ngôi vô địch sớm là họ phải đánh bại Viettel. Khi đó, Công an Hà Nội sẽ hơn Viettel 5 điểm, trực tiếp loại đối thủ này khỏi cuộc đua vô địch. Đồng thời ở cặp đấu kia, nếu Hà Nội FC không thể thắng được Thanh Hóa, Quang Hải và các đồng đội sẽ sớm đăng quang.