Nhận định và dự đoán kết quả vòng 4 Ngoại hạng Anh

Tâm điểm vòng 4 Ngoại hạng Anh sẽ là trận derby London Tottenham vs Arsenal trên sân White Hart Lane. Dự đoán vị trí đỉnh và đáy bảng sẽ không thay đổi khi Man City, Liverpool đều 'dễ thở', trong khi Southampton và Everton nhiều khả năng tiếp tục trắng tay. Lịch thi đấu vòng 4 Ngoại hạng Anh MU lần thứ 3 đá trận đấu sớm nhất vòng. Lần này họ hành quân tới sân của tân binh Southampton. Đây là cơ hội rất tốt để đoàn quân HLV Erik ten Hag chấm dứt mạch 2 trận toàn thua. MU đến lúc này vẫn gây thất vọng như thường thấy, chưa có bất cứ dấu hiệu gì cải thiện so với mùa trước dù đã tung vào thị trường chuyển nhượng số tiền khổng lồ. Man United sẽ 'giải đen' bằng chiến thắng? Song, trước chủ nhà Southampton đã thua cả 3 trận, MU dù có ‘tệ’ cũng được đánh giá cao hơn. Hầu hết các phân tích của chuyên trang bóng đá Anh đều nhận định thầy trò HLV Ten Hag sẽ có chiến thắng. MU rất cần thắng để lấy tinh thần, bởi phía trước là lịch thi đấu dày đặc và đụng toàn ‘thứ dữ’. Trận Arsenal thắng Tottenham 3-2 lượt về Ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024 Trở lại với tâm điểm vòng đấu là trận Tottenham vs Arsenal. Với 4 điểm có được sau 3 vòng đấu, Tottenham hiện đứng thứ 10 và đang khát khao đánh bại Arsenal để cải thiện vị trí. Arsenal với 2 thắng 1 hòa đang đứng thứ 4 nhưng chỉ thua hai đội đứng đầu 2 điểm. Chấn thương và án phạt khiến Arsenal không có lực lượng tốt nhất Trận đấu này mất hay phần nào vì cả hai đang có những vấn đề nhất định về lực lượng. Arsenal vắng tiền vệ trụ cột Declan Rice (treo giò) và Martin Odegaard (chấn thương) không thể ra sân. Ngoài ra, tân binh Riccardo Calafiori cũng chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế với tuyển Ý. Mikel Merino cũng không thể ra sân. Tottenham cũng vắng Richarlison còn Micky van de Ven và Dominic Solanke vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Quan trọng hơn là tiền vệ phòng ngự Yves Bissouma cũng gặp vấn đề sau khi trở về phục vụ ĐTQG. Arsenal không dễ thắng được Tottenham Với những khó khăn quá lớn về nhân sự như thế này, hầu hết đều đánh giá Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên sân khách và khả năng cao là không có điểm. Nhận định của các trang bóng đá Anh, ngôi đầu bảng sẽ không thay đổi sau vòng 4 khi hai đội dẫn đầu Man City, Liverpool đều thi đấu trên sân nhà trước các đối thủ không quá mạnh. Man City sẽ lại có 3 điểm trước Brentford.... Man City đang thể hiện phong độ đáng nể là một trong hai đội (cùng với Liverpool) toàn thắng sau 3 lượt trận đầu tiên. Ở vòng đấu này, Man City tiếp Brentford trên sân nhà. Rất khó để đội khách kiếm điểm và Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng nữa. ...và Liverpool cũng lấy trọn điểm trước Nottingham? Liverpool có sự khởi đầu như mơ dưới triều đại tân HLV Arne Slot. Ở vòng đấu này, The Kop tiếp tục gặp thuận lợi về lịch thi đấu, khi được chơi trên sân nhà Anfield để chạm trán Nottingham, đối thủ vốn không được đánh giá quá cao về thực lực. “The Forest” đã thua đậm cả hai lượt mùa trước và không ghi nổi bàn nào. Dự đoán Liverpool tiếp tục thắng cách biệt. Chelsea vẫn 'dở ông dở thằng' dưới thời Maresca Chelsea vẫn chưa cho thấy sự ổn định dưới thời HLV Enzo Maresca, cứ trận được trận mất. Sau khi thắng đậm Wolves 6-2, ngay sau đó họ lại bị Crystal Palace cầm. Trước đó, trong trận mở màn, Chelsea thua ngay tại Stamford Bridge. Vòng này Chelsea phải làm khách của Bournemouth, đội mới có màn ngược dòng không tưởng đánh bại Everton (3-2) ở vòng đấu gần nhất. Nếu thầy trò Maresca tiếp tục mất điểm cũng không phải điều lạ lùng. Everton khó tránh thất bại trên sân Aston Villa Nhóm đầu không thay đổi thì nhóm cuối được dự đoán cũng không đổi sau vòng 4. Trong khi Southampton phải tiếp MU thì Everton (cũng toàn thua 3 trận) làm khách của Aston Villa. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Everton cải thiện được tình hình. Sự yếu kém toàn diện vẫn tiếp diễn như mùa giải trước, thậm chí còn tệ hơn nên dự đoán họ sẽ bị chủ nhà đánh, tiếp tục ‘đội sổ’.