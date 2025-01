Nhận định tuyển Việt Nam đấu với Thái Lan: Nâng cúp trên đất Thái

Tuyển Việt Nam làm tất cả để đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 (AFF Cup), nâng cúp vô địch ngay tại Rajamangala (Bangkok). Khi Thái Lan đánh mất sự tự tin Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup, HLV Masatada Ishii tiết lộ Thái Lan chuẩn bị kịch bản đá luân lưu với tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản có lẽ không tự tin vào khả năng đánh bại đối thủ với cách biệt 2 bàn để vô địch. Đoàn quân của HLV Masatada Ishii hiểu rằng họ càng dâng cao chơi tấn công, càng dễ thua khi đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công cực hay, và đang thực sự lợi hại vì có Nguyễn Xuân Son. Thực tế, so với trận lượt đi, tuyển Thái Lan lấy lại được một số lợi thế như sân nhà, thời tiết. Có sự cổ vũ của 5 vạn khán giả, đội bóng xứ Chùa vàng có nhiều động lực để thi đấu. Thái Lan không thể khóa được Xuân Son ở trận lượt đi. Ảnh: S.N Tuy nhiên, đội bóng của HLV Masatada lại gặp bất lợi lớn về lực lượng. Ngoài tiền đạo Teerasak nghỉ hết giải, Akarapong Pumwisat cũng gặp chấn thương nặng ở trận lượt đi. Nhưng điều mà HLV Masatada Ishii lo lắng nhất là Thái Lan chưa có phương án phong tỏa được Nguyễn Xuân Son. Trước trận lượt đi, nhà cầm quân này tự tin tuyên bố Xuân Son bị “tắt điện”, nhưng chân sút Thép Xanh Nam Định vẫn tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng 2-1. Chỉ khi nào giải được bài toán Nguyễn Xuân Son, Thái Lan mới có hi vọng giành chiến thắng. Nhưng khi các cầu thủ đội chủ nhà tập trung quá nhiều vào tiền đạo 27 tuổi, họ vẫn có thể nhận thất bại bởi tuyển Việt Nam luôn có phương án 2, phương án 3 để giải quyết trận đấu. Đánh bại Thái Lan, nâng cúp vô địch Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là vô địch. So với trận lượt đi, đội hình của “Những chiến binh sao vàng” có thể được bố trí thấp hơn, chơi chặt chẽ và an toàn. Nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang rất tự tin một lần nữa đánh bại Thái Lan, ngay tại thánh địa Rajamangala. Tuyển Việt Nam biết phải làm gì để đưa đối thủ rơi vào cái “bẫy” của mình. Tuyển Việt Nam có nhiều phương án cho trận lượt về. Ảnh: S.N So với Thái Lan, HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án về nhân sự, bởi gần như bất cứ cầu thủ nào được ông sử dụng cũng đều chơi tốt tại ASEAN Cup năm nay. Ở trong khu gỗ, Đình Triệu gần như chắc chắn bắt chính, dù Nguyễn Filip là thủ thành đẳng cấp và rất khát khao được thể hiện. Bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam là những gương mặt quen thuộc: Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng. Hai bên cánh, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Văn Thanh và Xuân Mạnh để đối đầu với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm của Thái Lan. Ở trận lượt đi, Văn Thanh ghi dấu ấn với khả năng lên công, về thủ, đóng góp một pha kiến tạo trong bàn mở tỉ số của Xuân Son. Trên hàng tiền vệ, Hoàng Đức và Ngọc Tân chắc suất, trong khi Quang Hải có thể đá chính sau những gì thể hiện rất tốt ở trận lượt đi. Ở hàng tiền đạo, Nguyễn Xuân Son tiếp tục được giao nhiệm vụ ghi bàn, chơi phía dưới anh có thể là Ngọc Quang hoặc Hai Long. Tuyển Việt Nam quyết nâng cúp vô địch trên đất Thái. Ảnh: S.N Nhìn chung, HLV Kim có thừa phương án nhân sự, vấn đề là tuyển Việt Nam sẽ vận hành lối chơi như nào, hiệu quả đến đâu trước sức ép lớn trên sân Rajamangala. Không chỉ có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn, tâm lý của “Những chiến binh sao vàng” cũng phải thực sự thoải mái. Trên sân nhà ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau 27 năm. Còn trên sân khách ở trận lượt về, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất tự tin tiếp tục khiến người Thái phải ôm hận, để nâng cao cúp vô địch, trở lại ngôi số 1 khu vực. Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đình Triệu, Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Thanh, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Ngọc Tân, Quang Hải, Ngọc Quang, Xuân Son