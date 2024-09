Nhận định Tottenham - Arsenal (20h00, ngày 15/9): Khủng hoảng tràn lan

Tottenham và Arsenal bước vào trận derby bắc London với việc cả hai đều khủng hoảng nặng nề về nhân sự. Dẫu vậy, điều đó không làm giảm sức nóng của trận cầu tâm điểm ở vòng 4 Premier League. Tottenham bước vào kỳ nghỉ quốc tế sau thất bại 1-2 trước Newcastle United, trong khi Gunners đánh mất khởi đầu hoàn hảo của mình trong trận hòa gây tranh cãi 1-1 với Brighton & Hove Albion. Lời nguyền St James' Park vẫn tiếp tục ám ảnh Tottenham, đội ít nhất đã cố gắng thu hẹp tỷ số thất bại trên sân nhà Newcastle mỗi mùa giải, từ 1-6 vào mùa giải 2022-23, 0-4 vào mùa giải 2023-24 cho đến trận thua sít sao 1-2 ở vòng đấu thứ ba của chiến dịch 2024-25. Tottenham để thua trên sân của Newcastle (Ảnh: Getty). Các pha lập công của Harvey Barnes và Alexander Isak cùng pha phản lưới nhà của Dan Burn đã khiến đoàn quân của HLV Postecoglou phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải Premier League, một trận đấu mà Tottenham bị trừng phạt vì không tận dụng tối đa sự thống trị của mình. Chiến thắng 4-0 trước Everton dường như đã xóa tan đi nỗi buồn từ vòng đấu đầu tiên, nơi mà sự phung phí của Tottenham trên sân khách đã khiến họ phải trả giá trong trận hòa với Leicester City, nhưng sự thiếu quyết đoán vẫn còn hiện hữu trong đội hình Tottenham nếu nhìn vào thất bại của họ trước Newcastle. Nằm ngay giữa bảng xếp hạng ở vị trí thứ 10, Tottenham cũng sẽ nỗ lực chấm dứt chuỗi kết quả sân nhà không mấy ấn tượng tại Premier League khi liên tục thắng-thua kể từ đầu tháng 4. Sau khi đánh bại Everton ngay trong trận đấu trên sân nhà đầu tiên của mùa giải, điềm báo không thực sự khả quan cho đội của Postecoglou nếu chuỗi trận đó tiếp tục vào cuối tuần này, nhưng có thể nói Tottenham không phải đối đầu với Arsenal vào thời điểm thích hợp hơn. Khi hậu vệ Joel Veltman của Brighton có pha đánh bóng thô bạo vào Declan Rice trong trận đấu giữa Arsenal và Brighton, phần lớn người hâm mộ bên trong sân vận động mong đợi cầu thủ người Hà Lan này sẽ bị phạt. Thay vào đó, đám đông tại Emirates đã vô cùng kinh ngạc khi trọng tài Chris Kavanagh đuổi Rice, người cũng đang bối rối, rồi phải đi tắm sớm. Rice bị đuổi sau hành vi tiểu xảo (Ảnh: Getty). Đã nhận thẻ vàng, Rice nhẹ nhàng đẩy bóng ra khỏi chân Veltman khi anh đang chuẩn bị đá phạt khiến cầu thủ người Anh nhận thẻ vàng thứ hai, tạo điều kiện cho Brighton tìm được bàn gỡ hòa bởi Joao Pedro sau khi Kai Havertz mở tỷ số trong hiệp một. Trong khi Arsenal và Mikel Arteta than thở về việc Rice bị đuổi khỏi sân gây nhiều tranh cãi - xảy ra sau khi Pedro thoát khỏi án phạt vì đá bóng đi trong hiệp một - thì những người hâm mộ trung thành của Brighton lại vô cùng phấn khích khi không để "Pháo thủ" có được chiến thắng thứ ba sau ba trận đấu trong mùa giải 2024-25. Do đó, Brighton đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, kém Man City và Liverpool hai điểm trước các trận đấu ở vòng 4. Ít nhất "Pháo thủ" cũng nhận được một tin tốt trong tuần này với việc ký hợp đồng mới với Arteta. Niềm an ủi cũng có thể đến từ hai chiến thắng gần nhất của họ tại Premier League trước Tottenham vào năm 2023 và 2024, nhưng họ chưa bao giờ giành chiến thắng trước Tottenham trong ba trận sân khách liên tiếp trong kỷ nguyên Premier League. Arsenal sẽ đến sân của đối thủ mà không có sự lựa chọn hàng đầu cho hàng tiền vệ. Lực lượng thi đấu Nỗ lực tấn công của Tottenham trước Newcastle không được hỗ trợ bởi sự vắng mặt của hai tiền đạo chủ chốt Dominic Solanke và Richarlison, nhưng chỉ có Richarlison chắc chắn sẽ vắng mặt; có khả năng cao là Solanke sẽ có mặt ở trận gặp Arsenal. Tottenham đã lo ngại về thể lực của Yves Bissouma trong kỳ nghỉ quốc tế sau khi tiền vệ người Mali này bị chấn thương nặng, nhưng Postecoglou vẫn đang hy vọng rằng chấn thương đầu gối của Micky van de Ven sẽ sớm ổn định trước cuối tuần. Bissouma không thể ra sân có nghĩa là Rodrigo Bentancur - người đang có nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn sau khi bị FA buộc tội vì những bình luận về người Hàn Quốc - có thể được giao nhiệm vụ neo giữ hàng tiền vệ Tottenham, trong khi Son Heung-min đang nỗ lực ghi bàn vào lưới Arsenal lần thứ chín; chỉ có ba cầu thủ từng ghi nhiều hơn trong lịch sử NLD. Tuy nhiên, mối lo ngại duy nhất ở hàng tiền vệ của Tottenham không là gì so với cuộc khủng hoảng của Arsenal, vì bên cạnh án treo giò của Rice và chấn thương vai của Mikel Merino, đội trưởng Martin Odegaard đã bị bong gân mắt cá chân khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển Na Uy và phải ngồi ngoài ít nhất ba tuần. Havertz có khả năng bị đẩy xuống hàng tiền vệ do Arsenal đang thiếu người (Ảnh: Getty). Sự vắng mặt của Odegaard có thể sẽ buộc Arteta phải đưa Havertz vào hàng tiền vệ ba người cũng được tăng cường thêm Jorginho, mặc dù nếu Gabriel Jesus không kịp bình phục chấn thương háng trước trận derby, Leandro Trossard hoặc cầu thủ có khả năng ra mắt Raheem Sterling đều có thể dẫn dắt hàng công, tuy nhiên, cầu thủ người Brazil này đã tập luyện trở lại. Kieran Tierney (chấn thương gân kheo) và Takehiro Tomiyasu (chấn thương đầu gối) chắc chắn cũng sẽ vắng mặt, trong khi Riccardo Calafiori bị thương bắp chân trong một sự cố kỳ lạ khi chơi cho đội tuyển Italy nhưng dù sao anh sẽ chưa có trận ra mắt tại Premier League. Đội hình ra sân dự kiến Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Partey, Jorginho; Saka, Jesus, Martinelli.