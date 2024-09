Nhận định MU vs Tottenham: Mệnh lệnh phải thắng

MU vs Tottenham trên SVĐ Old Trafford lúc 22h30 ngày 29/9 là trận đấu tâm điểm của vòng 6 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh 2024-25. Đặt mục tiêu tốp 4 nhưng cả hai đội đang trôi xuống giữa BXH, khát khao giành chiến thắng hơn bao giờ hết. Trải qua 5 vòng đấu, MU và Tottenham tiếp tục gây thất vọng. Với chỉ 7 điểm mỗi đội, họ lần lượt đứng thứ 10 và 11 trên BXH Premier League. HLV Ten Hag cùng người đồng nghiệp Postecoglou đều phải chịu nhiều áp lực. Nếu một trong hai nhận thất bại ở trận Super Sunday, cơn bão chỉ trích sẽ ngày càng gia tăng. Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng rất tệ trên hàng công MU khiến họ bị cầm hòa 0-0 trên sân Crystal Palace vòng trước. Từ đầu mùa, số bàn dự kiến của Red Devils ở Ngoại hạng Anh (xG) là 9,6, chỉ xếp sau Man City (xG 11,46) và Liverpool (xG 10,1). Tuy nhiên, các chân sút áo đỏ mới ghi được 5 bàn. Chấn thương gân kheo hạn chế thời gian thi đấu của Hojlund. Tân binh Joshua Zirkzee hoạt động năng nổ, kết nối tốt cùng đồng đội nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất (xG 2,19). Rashford sẽ trở lại đội hình xuất phát sau màn trình diễn ấn tượng trước Twente. Tiền đạo người Anh vốn rất có duyên với mành lưới Spurs, từng 6 lần lập công khi đối đầu. Về phần đội bóng thành London, họ phản ứng lại 2 thất bại liên tiếp bằng chiến thắng 3-1 trước Brentford và vừa thổi bay Qarabag 3-0 tại Europa League trong cảnh chơi thiếu người. HLV Postecoglou cảnh báo rằng, Tottenham chưa thể chen chân vào tốp đầu Premier League nếu như họ không cải thiện được phong độ kém cỏi mỗi khi xa nhà. Cuộc đối đầu hứa hẹn nhiều bàn thắng - Ảnh: Sky Sports 15 chuyến làm khách gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Spurs chỉ giành được 14 điểm. Kể từ cuối năm 2013, không đội nào có ít chiến thắng trên sân khách hơn Tottenham (3 trận). Nếu muốn đánh sập Old Trafford, thủ lĩnh Son Heung-min chính là chìa khóa. Tiền đạo Hàn Quốc đã góp công vào 5 bàn thắng trong 7 lần chạm trán MU gần nhất (4 bàn, 1 kiến tạo). Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1/4 (0: 1/4) - TX: 3 1/4 Dự đoán: MU thắng 2-1 Thông tin lực lượng MU: Leny Yoro và Luke Shaw chấn thương. Malacia và Lindelof đã tập luyện trở lại. Tottenham: Son Heung-min bị đau nhẹ. Odobert và Richarlison chấn thương. Đội hình dự kiến MU: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Eriksen, Mainoo; Diallo, Fernandes, Rashford; Zirkzee. Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son.