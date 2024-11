Nhận định Man Utd - Leicester: Lời chia tay của Van Nistelrooy

Trận đầu tiên Van Nistelrooy chỉ huy Man Utd với vai trò huấn luyện viên tạm quyền là gặp Leicester City, thật thú vị khi trận đấu cuối cùng của ông ở vai trò này cũng là gặp Leicester City. Lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền của Man Utd, Ruud van Nistelrooy sẽ bước vào sân Old Trafford vào đêm nay (10/11), khi "Quỷ đỏ" tiếp đón Leicester City tại vòng 11 Premier League 2024-25. Ngày mai (11/11), Man Utd sẽ có huấn luyện viên trưởng mới là Ruben Amorim Van Nistelrooy đã giúp Man Utd giành chiến thắng 2-0 trước PAOK tại Europa League vào thứ 6 vừa qua (8/10). "Quỷ đỏ" ban đầu gặp khó khăn trong việc bắt bài PAOK, trước khi một chút cảm hứng từ Amad Diallo đã nhấn chìm gã khổng lồ Hy Lạp. Amad ăn mừng sau khi ghi bàn thứ hai vào lưới PAOK (Ảnh: Getty). Sau 45 phút đầu không bàn thắng tại Old Trafford, cú đánh đầu vòng cung của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã đưa bóng vào góc xa lưới trước khi anh đột phá bằng chân trái và đưa bóng vào góc xa theo cách mà Arjen Robben và Mohamed Salah thường sử dụng. Cú đúp của Diallo không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại của Van Nistelrooy với tư cách là huấn luyện viên tạm quyền lên ba trận, mà còn đưa Man Utd đến chiến thắng đầu tiên tại Europa League trong mùa giải này ở lần thử sức thứ 4, nhưng giờ đây, Premier League một lần nữa lại được "Quỷ đỏ" ưu tiên hơn. Cú vô lê ngoạn mục của Moises Caicedo đã buộc Man Utd phải chấp nhận chỉ có một điểm trước Chelsea trong trận hòa 1-1 cuối tuần trước. Trận hòa này khiến Man Utd đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League, mặc dù về mặt toán học, họ gần với top bốn hơn là khu vực xuống hạng tại thời điểm hiện tại. Van Nistelrooy có trận đấu cuối cùng chỉ huy Man Utd (Ảnh: Getty). Thành tích đáng thất vọng chỉ thắng một trong 6 trận đấu tại Premier League cho thấy Van Nistelrooy sẽ không thể đảo ngược vận may của Man Utd chỉ sau một đêm, đặc biệt là khi "Quỷ đỏ" chỉ ghi được 9 bàn thắng ở Premier League cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải, thành tích thấp nhất của họ kể từ mùa giải 1973-74. Cuối tuần trước, Leicester đã vất vả giành trận hòa 1-1 trên sân Ipswich. Khi tiền đạo Jordan Ayew của Leicester chứng kiến cú sút vào lưới của anh bị hậu vệ Cameron Burgess của Ipswich cản phá tại Portman Road, có vẻ như "Bầy cáo" không có duyên ghi bàn vào lưới Ipswich, đội đang dẫn trước trong thời gian bù giờ sau bàn thắng đẹp mắt của Leif Davis. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Ayew ở phút bù giờ thứ 4 trong trận đấu với đội bóng chưa thắng tại Premier League mùa này. Ayew kết hợp với Jamie Vardy trước khi bình tĩnh ghi bàn vào góc dưới để giúp đoàn quân của Steve Cooper tránh được một thất bại trong gang tấc, chấm dứt chuỗi hai trận thua của họ trên mọi đấu trường. Trong khi hai đội mới lên hạng là Ipswich và Southampton đang đứng ở những vị trí cuối bảng, Leicester đã củng cố vị trí thứ 15 khá thoải mái trên bảng xếp hạng, hơn nhóm xuống hạng 5 điểm và chỉ kém đội chủ nhà Man Utd hai điểm trước khi bước vào trận đấu đêm nay. Bàn thắng muộn của Ayew giúp Leicester City thoát thua Ipswich (Ảnh: Getty). Do đó, "Bầy cáo" sẽ vượt qua "Quỷ đỏ" trên bảng xếp hạng nếu có thể gây bất ngờ tại Old Trafford, nơi đang hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu nhiều bàn thắng, vì Leicester đã ghi bàn và để thủng lưới trong cả 5 trận sân khách tại Premier League mùa giải 2024-25. Điều tương tự cũng xảy ra trong trận đấu Cúp Liên đoàn Anh giữa Man United và Leicester tại Old Trafford vào ngày 30/10, nhưng năm trong số bảy bàn thắng đó thuộc về "Quỷ đỏ" trong trận ra mắt của Van Nistelrooy, và kể từ tháng 1/1998, đội chủ nhà chưa bao giờ tịt ngòi trước "Bầy cáo" trong một trận đấu tại Premier League. Thông tin đội hình Cú đúp của Amad trong chiến thắng của Man Utd trước PAOK đã phải trả giá một chút, khi cựu tiền đạo của Atalanta đã bị thương vào cuối trận và hiện đang có nguy cơ nhỏ không được ra sân trong chuyến làm khách trước Leicester, trận đấu mà anh có thể đã rất lạc quan khi được ra sân ngay từ đầu. Ngoài Amad, những cầu thủ như Luke Shaw (bắp chân), Harry Maguire (bắp chân), Kobbie Mainoo (đùi), Tyrell Malacia (đầu gối) và Leny Yoro (bàn chân) vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Leny Yoro hiện đã trở lại tập luyện nhưng vẫn cần thời gian để đạt được thể lực tốt nhất. Yoro đã trở lại tập luyện nhưng cần thời gian để lấy lại thể lực (Ảnh: Getty). Marcus Rashford sẽ là người được hưởng lợi từ chấn thương của Amad, trong khi Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt sẽ trở lại vị trí trung tâm hàng thủ thay cho Jonny Evans và Victor Lindelof trước khi Amorim triển khai hệ thống 3-4-3 của mình. Ngược lại, Leicester đang có một đội hình khá đầy đủ. Có một cơ hội nhỏ là Patson Daka, nạn nhân của chấn thương mắt cá chân dài hạn, có thể trở lại trong trận đấu vào đêm nay, cũng như Bobby Decordova-Reid sau "vết thương khó chịu" của anh trong trận thua ở Cúp Liên đoàn. Hamza Choudhury cũng sẵn sàng ra sân khi "Bầy cáo" quyết định không phẫu thuật để điều trị vấn đề vai của tiền vệ này, vì vậy Jakub Stolarczyk (chấn thương mắt cá chân) có thể là cầu thủ duy nhất vắng mặt trong đội khách vào cuối tuần này. Liệu việc tỏa sáng vào phút chót của Ayew tại Portman Road có đủ để giúp anh trở lại đội hình xuất phát hay không vẫn còn phải chờ xem - Abdul Fatawu và Stephy Mavididi là những đối thủ đáng gờm - nhưng Vardy chắc chắn sẽ góp mặt ở tuyến đầu khi anh đặt mục tiêu nâng cao thành tích ghi 6 bàn thắng trong 18 trận trước đó gặp Man Utd. Đội hình ra sân dự kiến Man Utd: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund Leicester City: Hermansen; Justin, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy