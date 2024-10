Nhận định Man Utd - Brentford (21h00 ngày 19/10): Ghế của Ten Hag vẫn nóng

Erik ten Hag không bị sa thải trong kỳ nghỉ quốc tế như đồn đoán, tuy nhiên vị trí huấn luyện viên trưởng của Man Utd vẫn tiếp tục bị soi xét khi "Quỷ đỏ" trở lại thi đấu. Không phải lần đầu tiên, Erik ten Hag sống sót trước khả năng bị sa thải và tiếp tục chiến đấu với tư cách là huấn luyện viên của Man Utd, mặc dù câu lạc bộ này có khởi đầu tệ nhất từ trước đến nay tại Premier League, với chỉ 8 điểm tích lũy được và 2 chiến thắng trong 7 trận mở màn. "Quỷ đỏ" đã quyết định giữ im lặng về tương lai của Ten Hag sau cuộc họp điều hành kéo dài 7 giờ được tổ chức tại London cách đây hơn một tuần bởi các thành viên trong nhóm lãnh đạo câu lạc bộ, bao gồm Sir Jim Ratcliffe và Joel Glazer. Ten Hag chưa bị sa thải nhưng không có nghĩa đã an toàn (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, sự chú ý hiện tại vẫn đổ dồn vào Ten Hag và chiến lược gia người Hà Lan được giao nhiệm vụ xoay chuyển vận mệnh của câu lạc bộ một cách nhanh chóng, vì họ hiện đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, gần khu vực xuống hạng hơn là top bốn, trong khi họ đã kém đội đầu bảng Liverpool tới 10 điểm. Kể từ khi đánh bại Barnsley với tỷ số 7-0 tại Cúp Liên đoàn vào giữa tháng 9, Man Utd đã không thể giành chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, hòa 4 trận, bao gồm trận hòa không bàn thắng với Aston Villa trước kỳ nghỉ quốc tế. Man Utd không có nhiều điều để ăn mừng tại Old Trafford trong mùa giải này, nhưng có lý do để lạc quan trước trận đấu hôm nay, vì họ đã giành chiến thắng trong cả 5 trận sân nhà gần nhất trước Brentford với tổng tỷ số 13-2, kể từ năm 1937, họ chưa từng thua "Những chú ong" trên sân nhà. Phong độ bùng nổ của Brentford đã trở thành chuẩn mực mới tại Premier League, khi đội bóng của Thomas Frank đã ghi bàn mở tỷ số trong vòng 80 giây đầu tiên ở mỗi trận đấu trong 4 trận gần đây nhất của đội bóng này. "Những chú ong" đã không thể đánh bại Man City, Tottenham Hotspur hay West Ham Utd khi ghi bàn mở tỷ số, nhưng họ đã giành chiến thắng với tỷ số ly kỳ 5-3 trên sân nhà trước câu lạc bộ Wolves trước kỳ nghỉ quốc tế. Brentford của Frank đang gây ấn tượng mạnh nhờ những bàn thắng sớm (Ảnh: Getty). Đội bóng của Frank đã giành được toàn bộ 10 điểm tại Premier League mùa này trên sân nhà và hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, hơn đối thủ Man Utd 2 điểm và kém top 4 chỉ có 3 điểm. Brentford đã phải chịu thất bại trong cả ba trận sân khách đầu tiên ở Premier League mùa giải này, mặc dù đối thủ đánh bại họ cũng đều là những tên tuổi lớn như Liverpool, Man City và Tottenham. Đoàn quân của Frank sẽ đến Old Trafford vào cuối tuần này để tìm cách tránh thua bốn trận mở màn trên sân khách lần đầu tiên kể từ mùa giải 1961-62 khi họ thua chín trận đầu tiên với tư cách là một câu lạc bộ hạng ba. Thành tích của "Những chú ong" trước Man Utd không mấy khả quan trước cuộc đụng độ vào hôm nay, họ chỉ thắng 1 trong 10 lần chạm trán gần nhất với "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường, thua 7 và để thủng lưới 24 bàn, nhưng đội bóng không biết sợ của Frank vẫn tin tưởng vào cơ hội khi đối đầu với một đoàn quân đang vật lộn tìm kiếm phong độ của Ten Hag. Thông tin đội hình Bộ đôi Kobbie Mainoo và Harry Maguire của Man Utd sẽ phải ngồi ngoài vài tuần vì vấn đề về cơ, trong khi Leny Yoro (chân), Luke Shaw (bắp chân) và Tyrell Malacia (đầu gối) chưa thể thi đấu khi họ vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn thương. Manuel Ugarte đã tham gia buổi hồi phục vào thứ 5 vừa qua sau khi phải rời sân vì một vấn đề không xác định trong trận đấu của tuyển Uruguay vào thứ 3, anh và Mason Mount sẽ được đánh giá trước trận đấu để xem có đủ sức ra sân hay không. Maguire dính chấn thương và phải ngồi ngoài vài tuần (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, Man Utd đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ việc trở lại tập luyện của Noussair Mazraoui - người vừa trải qua ca phẫu thuật tim - Alejandro Garnacho và Amad Diallo cũng không gặp chấn thương nghiêm trọng, họ có thể tham gia trận đấu vào cuối tuần này. Có thông tin cho rằng Ten Hag có thể sử dụng Jonny Evans ở vị trí hậu vệ trái, còn Diogo Dalot chuyển sang cánh phải của hàng thủ bốn người, trong khi Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez đều có thể được triệu tập trở lại để bắt đầu ở vị trí trung vệ. Về phía Brentford, đội bóng này tới Old Trafford mà không có Rico Henry, Josh Dasilva, Igor Thiago (chấn thương đầu gối), Aaron Hickey (chấn thương đùi) và Gustavo Nunes (chấn thương lưng) và Mathias Jensen (chấn thương bắp chân). Tuy nhiên, Frank đã tiết lộ rằng sẽ có thông báo muộn về khả năng ra sân của Yoane Wissa, người đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt trong bốn trận đấu gần đây nhất vì chấn thương mắt cá chân, trong khi Mikkel Damsgaard và Christian Norgaard cũng sẽ được đánh giá sau khi họ không thể đại diện cho Đan Mạch trong kỳ nghỉ quốc tế tháng này. Frank có thể cân nhắc quay lại hệ thống ba hậu vệ trong trận đấu với Man Utd, với Sepp van den Berg, Ethan Pinnock và Nathan Collins đều đá chính ở vị trí trung vệ, trong khi Kristoffer Ajer và Keane Lewis-Potter chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Bryan Mbeumo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brentford tính đến thời điểm này của mùa giải với 6 bàn thắng trong 7 trận đấu tại Premier League, bao gồm 3 bàn trong ba trận gần nhất, và anh sẽ tiếp tục chơi trên hàng công cùng với Wissa - nếu cầu thủ này đủ thể lực - Kevin Schade hoặc Fabio Carvalho. Đội hình ra sân dự kiến Man Utd: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Evans; Eriksen, Casemiro; Garnacho, Fernandes, Rashford; Zirkzee. Brentford: Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock; Ajer, Damsgaard, Norgaard, Janelt, Lewis-Potter; Schade, Mbeumo.