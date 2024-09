Nhận định Man City - Arsenal (22h30 ngày 22/9): Thách thức và tham vọng

Manchester và Arsenal là hai ứng viên hàng đầu cho cuộc đua tới danh hiệu vô địch Premier League 2024-25 và trận đấu đêm nay tại Etihad có thể trở thành bước ngoặt với cả hai đội. Hai đội bóng lớn của nước Anh trở lại thi đấu tại Premier League sau trận hòa không bàn thắng trước các đối thủ Italy tại Champions League, Man City bị Inter Milan cầm hòa, trong khi Arsenal đã vất vả cầm hòa Atalanta. Hơn 12 tháng trước, Rodri đã phá vỡ sức kháng cự của Inter Milan để đưa Man City đến với vinh quang Champions League mà họ đã mong đợi từ lâu. Tuy nhiên trong lần gặp lại này, đội bóng thành Manchester cùng ngôi sao toàn năng và cũng là cầu thủ không thể ngăn cản Erling Haaland đã không thể thành công trước sức mạnh phòng ngự của Inter. Haaland tịt ngòi trước Inter Milan dù đang thăng hoa ở Premier League (Ảnh: Getty). Thật vậy, hành trình mới nhất của Man City tới ngôi vô địch châu Âu đã khởi đầu bằng trận đấu không bàn thắng với đối thủ tranh cúp bạc với họ năm 2023, đội cũng được hưởng lợi từ sự phung phí của nhà vô địch Premier League, đặc biệt là trên không khi Ilkay Gundogan đã bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu tuyệt vời. Sự bế tắc trước Inter Milan đã kết thúc khởi đầu hoàn hảo của Man City ở mùa giải 2024-25, nhưng thành tích thắng 100% tại Premier League của họ vẫn được giữ nguyên nhờ màn lội ngược dòng mới nhất của Erling Haaland trước Brentford vào cuối tuần trước. Tiến tới thành tích đáng kinh ngạc là 9 bàn thắng trong mùa giải chỉ sau 4 trận đấu - phá vỡ kỷ lục trước đó do Wayne Rooney nắm giữ - Haaland đã từ chối nghỉ phép vì lý do nhân đạo sau cái chết của một người bạn thân. Thay vào đó, tiền đạo người Na Uy vẫn ra sân và tỏa sáng với cú đúp để giúp Man City ngược dòng trước Brentford, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với khoảng cách 2 điểm hơn đội xếp sau. Chuỗi chiến thắng của The Citizens ở Premier League hiện đã lên tới 13 trận liên tiếp. Giờ đây họ có thể trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành chiến thắng 5 trận đầu tiên của mùa giải trong 5 mùa bóng riêng biệt. Raya tỏa sáng giúp Arsenal giữ sạch lưới trước Atalanta (Ảnh: Getty). 24 giờ sau khi Man City bị một đội bóng Italy cầm hòa không bàn thắng, Arsenal cũng chịu chung số phận với đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, Arsenal đã khá vất vả mới có thể tránh được thất bại, tất cả nhờ vào tài năng xuất sắc của thủ thành David Raya. Thủ thành người Tây Ban Nha cản phá quả phạt đền của Mateo Retegui, anh đã nhanh chóng trở lại và cản phá cú đánh đầu bồi của cầu thủ người Italy ngay trên vạch vôi, giúp "Pháo thủ" rời Bergamo với một điểm tại lượt trận đầu tiên tại Champions League. Arsenal đặc biệt ưa chuộng lối chơi quyết liệt trên sân khách trong thời gian gần đây, giờ đây có thể tạo nên lịch sử Premier League trên chuyến hành quân của mình bằng cách trở thành đội đầu tiên không thua sau 12 trận sân khách liên tiếp tại giải đấu này. Đội bóng của Arteta đã có màn trình diễn bền bỉ khiến Man City phải chấp nhận hòa không bàn thắng tại Etihad vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc tránh thất bại tới chiến thắng tại Etihad của Arsenal còn rất dài, bởi từ tháng 1 năm 2015 cho tới nay, "Pháo thủ" chưa từng ra về với chiến thắng. Lực lượng thi đấu Trong một bước ngoặt nghiệt ngã của cả hai huấn luyện viên, Man City và Arsenal sẽ không có sự phục vụ của những cầu thủ sáng tạo chủ chốt trong trận đấu bom tấn vào tối nay. Đội chủ nhà được cho là sẽ không mạo hiểm với Kevin De Bruyne sau chấn thương háng của anh tại Champions League. De Bruyne dính chấn thương ở trận đấu gặp Inter (Ảnh: Getty). Guardiola phủ nhận việc loại De Bruyne khỏi trận đấu quan trọng này trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhưng thuyền trưởng của Man City cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, một điều mà Arteta rõ ràng đã học hỏi được từ ông. De Bruyne không phải ngồi ngoài trong thời gian dài, nhưng có lẽ Guardiola sẽ không mạo hiểm khi Phil Foden đang hồi phục sức khỏe và sẵn sàng ra sân. Cầu thủ người Anh có khả năng ra sân trong đội hình xuất phát lần đầu tiên ở mùa giải mới khi De Bruyne vắng mặt. Ngoài ra, Nathan Ake (đùi) và Oscar Bobb (chân) cũng sẽ vắng mặt. Đội trưởng Martin Odegaard của Arsenal sẽ phải theo dõi trận đấu vào cuối tuần này từ khán đài, khi Arteta cuối cùng đã xác nhận bí mật được giữ kín nhất rằng cầu thủ người Đan Mạch sẽ phải ngồi ngoài "một thời gian" vì chấn thương mắt cá chân trước trận hòa với Atalanta. Odegaard cùng Mikel Merino (vai), Oleksandr Zinchenko (bắp chân), Takehiro Tomiyasu (đầu gối) và Kieran Tierney (gân kheo) đang trong quá trình điều trị chấn thương, nhưng Riccardo Calafiori và Bukayo Saka đều đã bình phục để ra sân trong trận đấu với Atalanta. Declan Rice cũng trở lại sau án treo giò. Cả Gabriel Jesus và Martinelli đều không thể tỏa sáng ở tuyến trên vào giữa tuần, mang đến cho cựu Raheem Sterling hy vọng được ra sân ngay từ đầu. Dẫu vậy, hiện tại Leandro Trossard dường như vẫn được đánh giá cao hơn và có thể anh sẽ đẩy cầu thủ người Anh lên băng ghế dự bị. Đội hình ra sân dự kiến Man City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Rodri; Savinho, Silva, Foden; Haaland Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Partey, Rice; Saka, Jesus, Trossard