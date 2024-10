Nhận định Fenerbahce - Man Utd (2h00, 25/10): "Quỷ đỏ" lành ít, dữ nhiều

Jose Mourinho sẽ tái ngộ Man Utd vào rạng sáng mai (25/10) khi đội Fenerbahce chào đón "Quỷ đỏ" đến Sân vận động Sukru Saracoglu trong trận đấu thuộc khuôn khổ Europa League. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ tháng 11/2016 khi Mourinho dẫn dắt Man Utd và phải chịu thất bại 1-2 trên sân khách trước gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng Europa League. Sau khi Erik Ten Hag chỉ trích một số phương tiện truyền thông đã "bịa ra những câu chuyện cổ tích" về tương lai của ông với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Man Utd, Man Utd vừa có trận thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà trước Brentford tại Premier League vào cuối tuần trước, chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng. Man Utd lội ngược dòng thành công trước Brentford (Ảnh: EPL). Dù Man Utd bị dẫn trước trong hiệp một do pha đánh đầu của Ethan Pinnock ở phút bù giờ, nhưng Alejandro Garnacho đã cân bằng tỷ số bằng cú vô lê đẹp mắt chỉ 89 giây sau khi bắt đầu hiệp hai, trước khi Rasmus Hojlund bình tĩnh ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League trong mùa giải này để giúp "Quỷ đỏ" ngược dòng thành công. Man Utd đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, vẫn kém top bốn 6 điểm sau 8 trận đấu. Ten Hag thừa nhận rằng "luôn có áp lực" khi quản lý một câu lạc bộ lớn như Man Utd và đội bóng của ông "phải phát huy" màn trình diễn trong hiệp hai trước Brentford nếu họ muốn có phong độ tích cực trong những tuần tới. Trước khi đến làm khách trên sân West Ham trong trận đấu tiếp theo tại Premier League vào cuối tuần, Man Utd sẽ tập trung vào Europa League và nỗ lực giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu này sau khi hòa hai trận mở màn trước FC Twente và Porto. Man Utd thi đấu không tốt ở châu lục trong những năm gần đây, khi họ chỉ thắng được 1 trong 10 trận đấu gần nhất tại châu Âu (hòa 4, thua 5) và không thắng được trận nào trong 5 trận gần nhất. Lần gần nhất, Man Utd có thành tích tệ như vậy là chuỗi trận không thắng kéo dài từ năm 1980 đến năm 1983 (6 trận). Mourinho đang chịu áp lực lớn do đội bóng chưa đạt thành tích như kỳ vọng (Ảnh: Getty). Kể từ khi nắm quyền tại Fenerbahce vào tháng 6, Mourinho đã thắng 8, hòa 4 và chỉ thua 2 trong số 14 trận mở màn trên mọi đấu trường, đội của ông bước vào cuộc chiến đêm nay mà không để thua bất kỳ trận nào trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, Fenerbahce không thể thắng Samsunspor tại Super Lig vào cuối tuần trước, sau khi họ để thủng lưới ở phút thứ 88, qua đó hòa 2-2 và bị đương kim vô địch Galatasaray gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên 8 điểm, tuy nhiên Fenerbahce còn thi đấu thiếu một trận. Mourinho tỏ ra thất vọng với những câu hỏi sau trận đấu từ giới truyền thông và kêu gọi các phóng viên "ngừng khóc" khi thấy Fenerbahce đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Super Lig. Fenerbahce lọt vào tứ kết Conference League mùa giải trước, họ khởi đầu vững chắc cho chiến dịch Europa League mùa giải này khi giành được 4 điểm sau hai trận mở màn sau chiến thắng 2-1 trước Union SG và trận hòa 1-1 với FC Twente. Đội bóng của Mourinho sẽ tự tin vào cơ hội thành công vào đêm nay khi sở hữu chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà tại Europa League (thắng 4, hòa 3) và đã giành chiến thắng trong hai lần chạm trán gần nhất trên sân nhà với Man Utd. Mourinho chỉ giành chiến thắng trong hai trong số 17 trận gần nhất trước các đội mà ông từng quản lý (hòa 4, thua 11), nhưng một trong những chiến thắng đó là chiến thắng 6-1 trước Man Utd khi dẫn dắt Tottenham Hotspur vào tháng 10/2020. Thông tin đội hình Jayden Oosterwolde gặp chấn thương nên không thể ra sân thi đấu với Man Utd (Ảnh: Getty). Hậu vệ trái của Fenerbahce, Jayden Oosterwolde đã bị đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu với Samsunspor vào cuối tuần trước và sẽ cùng Cengiz Under (bẹn), Ismail Yuksek (vai), Bright Osayi-Samuel (bàn chân) và Irfan Can Egribayat (cơ) vào phòng điều trị chấn thương. Trong khi Filip Kostic, Oguz Aydin, Bartug Elmaz và Levent Mercan đều không có tên trong đội hình tham dự Europa League của câu lạc bộ. Với sự vắng mặt của Oosterwolde, Mourinho có thể buộc phải chọn Mert Muldur hoặc cựu tiền vệ của Man Utd là Fred ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Alexander Djiku có khả năng chuyển sang vị trí hậu vệ phải. Nếu Fred không được bố trí ở vị trí hậu vệ trái, anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu cùng một cựu cầu thủ khác của Man Utd, Sofyan Amrabat, trong khi Allan Saint-Maximin có thể thay thế Kostic ở cánh trái khi Youssef En-Nesyri và cựu tiền đạo của Man City, Edin Dzeko tranh giành một vị trí trên hàng công. Về phía Man Utd, Leny Yoro (chấn thương bàn chân) đã trở lại tập luyện nhưng vẫn phải ngồi ngoài cùng với Kobbie Mainoo, Harry Maguire (cả hai đều bị đau cơ), Luke Shaw (chấn thương bắp chân), Tyrell Malacia (chấn thương đầu gối), Mason Mount (chấn thương) và Toby Collyer (chưa xác định). Fernandes sẽ bị treo giò ở trận gặp Fenerbahce (Ảnh: Getty). Casemiro sẽ được đánh giá sau khi rời sân trong trận đấu với Brentford do gặp vấn đề rõ ràng ở bắp chân; nếu đủ sức khỏe, anh có thể đá chính ở hàng tiền vệ cùng Manuel Ugarte, với Christian Eriksen chuyển sang vai trò số 10 để lấp vào khoảng trống mà đội trưởng Bruno Fernandes bị treo giò để lại. Noussair Mazraoui đang cạnh tranh để trở lại vị trí hậu vệ phải, do đó Diogo Dalot có thể chuyển sang vị trí hậu vệ trái, trong khi Joshua Zirkzee sẽ tiếp tục cạnh tranh với Hojlund để được đá chính ở vị trí tiền đạo trung tâm. Đội hình ra sân dự kiến Fenerbahce: Livakovic; Djiku, Soyuncu, Becao, Muldur; Amrabat, Fred; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri Man Utd: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Ugarte, Casemiro; Garnacho, Eriksen, Rashford; Hojlund