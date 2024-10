Nhận định, dự đoán tỷ số Real Madrid vs Barcelona (02h00 ngày 27/10)

Trận đấu Siêu kinh điển giữa Real Madrid vs Barcelona hứa hẹn vô cùng khốc liệt. Trận đấu giữa Real Madrid vs Barcelona ở vòng 11 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 27/10 trên sân Camp Nou. Đã lâu rồi, trận Siêu kinh điển mới đáng kỳ vọng tới vậy. Trong những năm qua, Real Madrid đã chiếm ưu thế ở cặp đấu này khi giành chiến thắng 4 trận liên tiếp trước Barcelona. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Los Blaugrana đã trỗi dậy dưới thời HLV Hansi Flick. Họ đang dẫn đầu La Liga với 27 điểm, nhiều hơn Real Madrid 3 điểm. Siêu máy tính Opta dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Barcelona (Ảnh: Opta). Vào giữa tuần qua trong khuôn khổ Champions League, Real Madrid đã vùi dập Dortmund với tỷ số 5-2, còn Barcelona cũng thắng đậm Bayern Munich với tỷ số 4-1. Điều đó giúp cả hai đội có tinh thần cực tốt trước trận chiến ở Bernabeu vào đêm nay. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Real Madrid vẫn có cơ hội chiến thắng cao hơn với 45,6%. Khả năng Barcelona giành chiến thắng là 31%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,5%. Real Madrid và HLV Ancelotti đang đứng trước thời cơ lịch sử. Họ chỉ cần không thua trước Barcelona là sẽ cân bằng thành tích bất bại dài nhất lịch sử La Liga được Barcelona xác lập dưới thời HLV Ernesto Valverde (từ tháng 4/2017 đến tháng 5/2018) với 43 trận (thắng 34, hòa 9). Vinicius ghi 8 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo ở mùa giải này (Ảnh: Opta). Lần gần nhất Real Madrid hứng chịu thất bại ở La Liga vào ngày 25/9/2023 trước Atletico Madrid. Kể từ đó tới nay, Los Blancos đã trải qua 42 trận liên tiếp không thua ở giải đấu này (thắng 31, hòa 11). Đáng chú ý, ở vòng đấu tiếp theo, Real Madrid chỉ gặp đội cuối bảng Valencia. Do đó, chỉ cần không thua Barcelona, họ có cơ hội rất lớn để phá kỷ lục vĩ đại này. Vinicius Junior, người vừa lập hat-trick vào lưới Dortmund ở Champions League, rất có duyên với mành lưới Barcelona. Cầu thủ này đã tham gia vào 7 bàn thắng trong 4 trận El Clasico (Siêu kinh điển) gần nhất với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn. Tổng cộng, tiền đạo người Brazil đã ghi 7 bàn trong 17 trận gặp Barcelona. Đây là đối thủ mà Vinicius ghi bàn nhiều thứ hai trong sự nghiệp, chỉ sau Valencia (8 bàn). Trong khi đó, HLV Hansi Flick đã giúp Barcelona thắng 9/10 trận ở La Liga mùa giải này. Họ chỉ có đúng "hạt sạn" duy nhất là thất bại 2-4 trước Osasuna. Sau chiến thắng 5-0 trước Sevilla ở vòng đấu trước, Barcelona đã ghi tới 33 bàn sau 10 trận, chỉ có Real Madrid dưới thời HLV Zidane ghi nhiều bàn hơn thế sau 10 trận đầu ở La Liga trong thế kỷ 21 (34 bàn). Lamine Yamal là Vua kiến tạo ở La Liga với 6 đường chuyền thành bàn (Ảnh: Opta). Ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, có 9 cầu thủ đặt dấu giày vào 10 bàn trở lên. Trong đó, riêng Barcelona có 3 người là Robert Lewandowski (12 bàn thắng, 2 pha kiến tạo), Lamine Yamal (4 bàn thắng, 6 pha kiến tạo) và Raphinha (5 bàn thắng, 5 pha kiến tạo). Chỉ có ba cầu thủ ở mùa giải này ghi 5 bàn và có 5 đường kiến tạo thành bàn trở lên. Ngoài Raphinha của Barcelona, còn có Mohamed Salah (5 bàn thắng, 5 pha kiến tạo cho Liverpool), Cole Palmer (6 bàn thắng, 5 pha kiến tạo cho Chelsea). Barcelona đang sở hữu đội hình vô cùng trẻ trung. Độ tuổi trung bình của đội bóng ra sân trong trận đấu với Bayern Munich chỉ là 24 tuổi 185 ngày. Đây là đội hình trẻ nhất của CLB ở Champions League kể từ trận đấu với BATE Borisov vào năm 2011 (23 tuổi 93 ngày). HLV Hansi Flick phải đối diện với cái dớp khó phá. 5 HLV gần nhất của Barcelona là Xavi, Ronald Koeman, Quique Setién, Valverde và Luis Enrique đều thất bại trong trận Siêu kinh điển đầu tiên trên băng ghế huấn luyện của Barcelona. Người gần nhất thắng trong trận El Clasico đầu tiên là Gerardo Martino khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 2-1 vào năm 2013. Lamine Yamal đương nhiên được kỳ vọng rất lớn sẽ mang tới sự khác biệt cho Barcelona. Nhà vô địch Euro 2024 đã có 6 pha kiến tạo sau 10 trận đấu. Anh trở thành cầu thủ kiến tạo bàn thắng nhiều nhất cho Los Blaugrana kể từ sau Lionel Messi ở mùa giải 2014/15 (7 lần). Bên phía Real Madrid, Jude Bellingham được kỳ vọng. Cầu thủ người Anh đã ghi bàn trong cả hai trận El Clasico liên tiếp. Thống kê trận đấu gần nhất của Real Madrid và Barcelona trên sân Bernabeu (Ảnh: Opta). Thành tích đối đầu Real Madrid vs Barcelona Real Madrid chiếm ưu thế trước Barcelona khi toàn thắng cả 4 trận đối đầu gần đây trên mọi đấu trường. Trong 59 năm qua, chỉ có đúng một lần, Los Blancos toàn thắng 5 trận El Clasico liên tiếp. HLV Ancelotti có cơ hội trở thành HLV thứ ba giành 5 chiến thắng liên tiếp trong trận El Clasico sau Miguel Munoz (từ năm 1962-1965, 7 trận) và Pep Guardiola (từ năm 2008-2010, 5 trận). Trên sân nhà, Real Madrid đã giành chiến thắng trong 4/5 trận gần đây gặp Barcelona. Trong đó, họ toàn thắng hai trận gần đây ở Bernabeu trước đối thủ này. Kể từ năm 1991 tới nay, Los Blancos chưa từng thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà trước Barcelona. Thông tin lực lượng Real Madrid vs Barcelona Real Madrid sẽ bước vào trận El Clasico khi thiếu vắng 5 cầu thủ. Người mới nhất dính chấn thương là Rodrygo. Ngoài ra, Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal và Brahim Diaz cũng không thể ra sân. Barcelona thiếu vắng hàng loạt cầu thủ như Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Ferran Torres và Ronald Araujo. Đội hình dự kiến Real Madrid vs Barcelona Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Valverde; Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr Barcelona (4-2-3-1): Pena; Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde; Pedri, Casado; Olmo, Raphinha, Yamal; Lewandowski Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-2 Barcelona Dự đoán của một vài tờ báo trên thế giới Whoscored: Real Madrid 3-3 Barcelona Sports Mole: Real Madrid 2-2 Barcelona Sportskeeda: Real Madrid 2-3 Barcelona Squawka: Real Madrid 1-2 Barcelona